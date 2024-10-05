Число отравившихся в Якутии детей выросло до 29

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В Якутии массово госпитализировали детей с пищевым отравлением (архивное фото) Фото:

В Якутии до 29 человек увеличилось число детей пострадавших от отравления. Об этом рассказали в Минздраве. Ранее этой ночью в больницу Мегино-Кангаласского района были госпитализированы дети с пищевым отравлением.

«Общее количество пострадавших — 29 детей. Из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четверо получают амбулаторное лечение», — передает Минздрав Якутии в своем telegram-канале. В настоящий момент состояние пострадавших оценивается как стабильное. Ситуация находится на контроле ведомства.

Этой ночью произошло массовое пищевое отравление среди учащихся спортивного лицея. Изначально сообщалось о 27 пострадавших. Тогда инициировали проверку по факту произошедшего.

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В Якутии до 29 человек увеличилось число детей пострадавших от отравления. Об этом рассказали в Минздраве. Ранее этой ночью в больницу Мегино-Кангаласского района были госпитализированы дети с пищевым отравлением. «Общее количество пострадавших — 29 детей. Из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четверо получают амбулаторное лечение», — передает Минздрав Якутии в своем telegram-канале. В настоящий момент состояние пострадавших оценивается как стабильное. Ситуация находится на контроле ведомства. Этой ночью произошло массовое пищевое отравление среди учащихся спортивного лицея. Изначально сообщалось о 27 пострадавших. Тогда инициировали проверку по факту произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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