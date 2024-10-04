04 октября 2024

В спортшколе Якутии 27 детей попали в больницу с пищевым отравлением

© Служба новостей «URA.RU»
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После отравления большинство детей положили в больницу
После отравления большинство детей положили в больницу Фото:

В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло массовое пищевое отравление среди учащихся спортивной школы, пострадали 27 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрав Якутии.

«В инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребенка», — сказано в официальном telegram-канале Минздрава Якутии. По данным министерства, 27 детей обратились за медицинской помощью, из которых только трое отказались от госпитализации. Врачи оценивают состояние госпитализированных как стабильное и удовлетворительное.

Инцидент произошел 4 октября в Харанской средней общеобразовательной школе имени И. Г. Игнатьева, пишет ТАСС. В связи с происшествием начата служебная проверка, а Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Региональная прокуратура также начала проверку ситуации, добавило агентство.

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В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло массовое пищевое отравление среди учащихся спортивной школы, пострадали 27 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрав Якутии. «В инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребенка», — сказано в официальном telegram-канале Минздрава Якутии. По данным министерства, 27 детей обратились за медицинской помощью, из которых только трое отказались от госпитализации. Врачи оценивают состояние госпитализированных как стабильное и удовлетворительное. Инцидент произошел 4 октября в Харанской средней общеобразовательной школе имени И. Г. Игнатьева, пишет ТАСС. В связи с происшествием начата служебная проверка, а Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Региональная прокуратура также начала проверку ситуации, добавило агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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