В спортшколе Якутии 27 детей попали в больницу с пищевым отравлением

В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло массовое пищевое отравление среди учащихся спортивной школы, пострадали 27 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрав Якутии.
«В инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребенка», — сказано в официальном telegram-канале Минздрава Якутии. По данным министерства, 27 детей обратились за медицинской помощью, из которых только трое отказались от госпитализации. Врачи оценивают состояние госпитализированных как стабильное и удовлетворительное.
Инцидент произошел 4 октября в Харанской средней общеобразовательной школе имени И. Г. Игнатьева, пишет ТАСС. В связи с происшествием начата служебная проверка, а Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Региональная прокуратура также начала проверку ситуации, добавило агентство.
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