В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли один танк и 400 военных в Курской области
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Украина за сутки боев потеряла один танк, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

За сутки боев ВСУ в Курской области потеряли танк и более 400 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Украина на курском направлении потеряла более 400 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также за сутки ВС РФ не дали продвинуться противнику в направлении Любимовки и Обуховки. Контратаки около Плехово отражены.

Еще ВС РФ не дали ВСУ зайти в регион через Новый путь. Украинские силы уже несколько дней пытаются развить наступление на этом направлении.

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За сутки боев ВСУ в Курской области потеряли танк и более 400 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Украина на курском направлении потеряла более 400 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также за сутки ВС РФ не дали продвинуться противнику в направлении Любимовки и Обуховки. Контратаки около Плехово отражены. Еще ВС РФ не дали ВСУ зайти в регион через Новый путь. Украинские силы уже несколько дней пытаются развить наступление на этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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