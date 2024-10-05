Армия и оружие В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области Минобороны: ВСУ потеряли один танк и 400 военных в Курской области 05 октября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 + Украина за сутки боев потеряла один танк, заявили в Минобороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За сутки боев ВСУ в Курской области потеряли танк и более 400 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Украина на курском направлении потеряла более 400 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале . Также за сутки ВС РФ не дали продвинуться противнику в направлении Любимовки и Обуховки. Контратаки около Плехово отражены. Еще ВС РФ не дали ВСУ зайти в регион через Новый путь. Украинские силы уже несколько дней пытаются развить наступление на этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За сутки боев ВСУ в Курской области потеряли танк и более 400 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Украина на курском направлении потеряла более 400 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также за сутки ВС РФ не дали продвинуться противнику в направлении Любимовки и Обуховки. Контратаки около Плехово отражены. Еще ВС РФ не дали ВСУ зайти в регион через Новый путь. Украинские силы уже несколько дней пытаются развить наступление на этом направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям