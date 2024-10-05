В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области

За сутки боев ВСУ в Курской области потеряли танк и более 400 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Украина на курском направлении потеряла более 400 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также за сутки ВС РФ не дали продвинуться противнику в направлении Любимовки и Обуховки. Контратаки около Плехово отражены.
Еще ВС РФ не дали ВСУ зайти в регион через Новый путь. Украинские силы уже несколько дней пытаются развить наступление на этом направлении.
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За сутки боев ВСУ в Курской области потеряли танк и более 400 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Украина на курском направлении потеряла более 400 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также за сутки ВС РФ не дали продвинуться противнику в направлении Любимовки и Обуховки. Контратаки около Плехово отражены. Еще ВС РФ не дали ВСУ зайти в регион через Новый путь. Украинские силы уже несколько дней пытаются развить наступление на этом направлении.