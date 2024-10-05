В Минобороны РФ раскрыли назначение мотоциклов в зоне СВО

Минобороны: мотоциклы используются для штурмов и подвоза боеприпасов

06 октября 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Бойцы группировки войск «Запад» активно используют мототранспорт (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции активно используют мототранспорт для выполнения различных задач, включая штурмы и доставку боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. «Мотоциклы используются для быстрого перемещения к местам проведения боевых действий и подвоза необходимых грузов на удерживаемые опорные пункты. Это позволяет существенно ускорить доставку и повысить мобильность войск», — рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что ведется постоянная работа по улучшению технических характеристик мотоциклов. Это способствует повышению их эффективности в полевых условиях. Ранее госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку. Она характеризуется высокими ходовыми качествами благодаря гусеничной платформе, которая позволяет ей быстро перемещаться по местности и эффективно покидать позицию даже в условиях топкого грунта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции активно используют мототранспорт для выполнения различных задач, включая штурмы и доставку боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. «Мотоциклы используются для быстрого перемещения к местам проведения боевых действий и подвоза необходимых грузов на удерживаемые опорные пункты. Это позволяет существенно ускорить доставку и повысить мобильность войск», — рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что ведется постоянная работа по улучшению технических характеристик мотоциклов. Это способствует повышению их эффективности в полевых условиях. Ранее госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку. Она характеризуется высокими ходовыми качествами благодаря гусеничной платформе, которая позволяет ей быстро перемещаться по местности и эффективно покидать позицию даже в условиях топкого грунта.