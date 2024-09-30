Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку (САУ) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как заявили в пресс-службе холдинга, техника может работать в режиме одновременного огневого налета.
«Модернизированную самоходную гаубицу „Мста-С“ оборудована современными системами управления. Бойцы могут применять высокоточные корректируемые боеприпасы и осуществлять одновременный огневой налет с поражением цели пятью снарядами по разным траекториям», — подчеркнули в Ростехе.
«Мста» характеризуется высокими ходовыми качествами благодаря гусеничной платформе танка Т-72. Данная особенность позволяет ей быстро перемещаться по местности и эффективно покидать позицию даже в условиях топкого грунта.
В Ростехе заявили, что дальность стрельбы отечественной машины сопоставима с иностранной техникой. Защищенность от средств поражения, включая дроны, при этом выше. САУ регулярно отгружается в войска Минобороны РФ.
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