30 сентября 2024

«Ростех» показал самую проходимую машину СВО с челябинским двигателем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гаубица может одновременно стрелять пятью снарядами по разным траекториям
Гаубица может одновременно стрелять пятью снарядами по разным траекториям Фото:

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку (САУ) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как заявили в пресс-службе холдинга, техника может работать в режиме одновременного огневого налета.

«Модернизированную самоходную гаубицу „Мста-С“ оборудована современными системами управления. Бойцы могут применять высокоточные корректируемые боеприпасы и осуществлять одновременный огневой налет с поражением цели пятью снарядами по разным траекториям», — подчеркнули в Ростехе.

«Мста» характеризуется высокими ходовыми качествами благодаря гусеничной платформе танка Т-72. Данная особенность позволяет ей быстро перемещаться по местности и эффективно покидать позицию даже в условиях топкого грунта.

В Ростехе заявили, что дальность стрельбы отечественной машины сопоставима с иностранной техникой. Защищенность от средств поражения, включая дроны, при этом выше. САУ регулярно отгружается в войска Минобороны РФ.

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Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку (САУ) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как заявили в пресс-службе холдинга, техника может работать в режиме одновременного огневого налета. «Модернизированную самоходную гаубицу „Мста-С“ оборудована современными системами управления. Бойцы могут применять высокоточные корректируемые боеприпасы и осуществлять одновременный огневой налет с поражением цели пятью снарядами по разным траекториям», — подчеркнули в Ростехе. «Мста» характеризуется высокими ходовыми качествами благодаря гусеничной платформе танка Т-72. Данная особенность позволяет ей быстро перемещаться по местности и эффективно покидать позицию даже в условиях топкого грунта. В Ростехе заявили, что дальность стрельбы отечественной машины сопоставима с иностранной техникой. Защищенность от средств поражения, включая дроны, при этом выше. САУ регулярно отгружается в войска Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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