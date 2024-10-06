Блогер Лерчек созналась, что незаконно переводила деньги за рубеж

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Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы Фото:

Блогер Валерия Чекалина созналась в незаконном переводе денег за рубеж. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС.

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Блогера Лерчик и ее бывшего супруга Артема Чекалина в очередной раз арестовали в начале октября. Они обвиняются в отмывании денег заграницей с использованием подложных документов. Суд вынес им меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она может применять только для вызова экстренных служб, передает «Национальная служба новостей».

По данным следствия, при продаже фитнес-марафонов экс-супруги заключили сделку с иностранной компанией и переводили деньги на заграничный счет. Сумма составляет 251 миллион рублей, которые были переведены в Объединенные Арабские Эмираты. Им может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет и штраф до 10 миллионов рублей, передает RT.

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Блогер Валерия Чекалина созналась в незаконном переводе денег за рубеж. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. Блогера Лерчик и ее бывшего супруга Артема Чекалина в очередной раз арестовали в начале октября. Они обвиняются в отмывании денег заграницей с использованием подложных документов. Суд вынес им меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она может применять только для вызова экстренных служб, передает «Национальная служба новостей». По данным следствия, при продаже фитнес-марафонов экс-супруги заключили сделку с иностранной компанией и переводили деньги на заграничный счет. Сумма составляет 251 миллион рублей, которые были переведены в Объединенные Арабские Эмираты. Им может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет и штраф до 10 миллионов рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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