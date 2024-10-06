Блогер Лерчек созналась, что незаконно переводила деньги за рубеж

06 октября 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Валерия Чекалина созналась в незаконном переводе денег за рубеж. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. Новость по теме Дело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как Блогера Лерчик и ее бывшего супруга Артема Чекалина в очередной раз арестовали в начале октября. Они обвиняются в отмывании денег заграницей с использованием подложных документов. Суд вынес им меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она может применять только для вызова экстренных служб, передает «Национальная служба новостей». По данным следствия, при продаже фитнес-марафонов экс-супруги заключили сделку с иностранной компанией и переводили деньги на заграничный счет. Сумма составляет 251 миллион рублей, которые были переведены в Объединенные Арабские Эмираты. Им может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет и штраф до 10 миллионов рублей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Валерия Чекалина созналась в незаконном переводе денег за рубеж. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. Блогера Лерчик и ее бывшего супруга Артема Чекалина в очередной раз арестовали в начале октября. Они обвиняются в отмывании денег заграницей с использованием подложных документов. Суд вынес им меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она может применять только для вызова экстренных служб, передает «Национальная служба новостей». По данным следствия, при продаже фитнес-марафонов экс-супруги заключили сделку с иностранной компанией и переводили деньги на заграничный счет. Сумма составляет 251 миллион рублей, которые были переведены в Объединенные Арабские Эмираты. Им может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет и штраф до 10 миллионов рублей, передает RT.