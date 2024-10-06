The Sunday Times: Путин находит помощь в Брюсселе

06 октября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Скептически настроенные по отношению к Украине партии меняют ситуацию в пользу Путина, заявили в TST Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партии, выступающие против поддержки Украины, набирают обороты, что видно на примере успехов AfD в Германии, Национального митинга во Франции и FPÖ в Австрии. Их успехи меняют ситуацию вокруг российско-украинского конфликта в пользу России и ее лидера Владимира Путина. Об этом сообщила газета The Sunday Times. «Блок „Патриоты за Европу“, который часто считают если не пророссийским, то, по крайней мере, скептически настроенным по отношению к Украине, теперь является третьим по величине в Европейском парламенте. <…> Московские пропагандисты приветствуют это как признак того, что ситуация меняется в пользу Путина», — заявила британская газета . Отмечается, что партии выступающие против поддержки Украины сейчас находятся на пике популярности. Об этом говорят успехи AfD в Германии, Национального митинга во Франции и FPÖ в Австрии. Ранее сообщалось, что правый альянс «Патриоты за Европу», в создании которого принимал активное участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партии, выступающие против поддержки Украины, набирают обороты, что видно на примере успехов AfD в Германии, Национального митинга во Франции и FPÖ в Австрии. Их успехи меняют ситуацию вокруг российско-украинского конфликта в пользу России и ее лидера Владимира Путина. Об этом сообщила газета The Sunday Times. «Блок „Патриоты за Европу“, который часто считают если не пророссийским, то, по крайней мере, скептически настроенным по отношению к Украине, теперь является третьим по величине в Европейском парламенте. <…> Московские пропагандисты приветствуют это как признак того, что ситуация меняется в пользу Путина», — заявила британская газета. Отмечается, что партии выступающие против поддержки Украины сейчас находятся на пике популярности. Об этом говорят успехи AfD в Германии, Национального митинга во Франции и FPÖ в Австрии. Ранее сообщалось, что правый альянс «Патриоты за Европу», в создании которого принимал активное участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента.