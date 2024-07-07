Созданный Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

Правый альянс «Патриоты за Европу», в котором принимает активное участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента. Об этом сообщает издание Politico.
«Новый правый альянс Орбана получил достаточную поддержку, чтобы претендовать на статус официальной группы в Европейском парламенте», — передает Politico. Для получения статуса фракции необходимо иметь не менее 23 парламентариев из семи стран-членов ЕС. «Патриоты за Европу» успешно достигли этой отметки после присоединения бельгийской партии известной как «Фламандский интерес».
Поддержку альянсу ранее оказали правые партии из Нидерландов, Испании, Австрии, Португалии и Чехии, а также Венгрия. Кроме того, по информации Financial Times, переговоры о возможном присоединении к «Патриотам за Европу» ведет и французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен.
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