07 июля 2024

Созданный Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

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Орбан получил достаточную поддержку для вхождения в ЕП
Орбан получил достаточную поддержку для вхождения в ЕП Фото:

Правый альянс «Патриоты за Европу», в котором принимает активное участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента. Об этом сообщает издание Politico.

«Новый правый альянс Орбана получил достаточную поддержку, чтобы претендовать на статус официальной группы в Европейском парламенте», — передает Politico. Для получения статуса фракции необходимо иметь не менее 23 парламентариев из семи стран-членов ЕС. «Патриоты за Европу» успешно достигли этой отметки после присоединения бельгийской партии известной как «Фламандский интерес».

Поддержку альянсу ранее оказали правые партии из Нидерландов, Испании, Австрии, Португалии и Чехии, а также Венгрия. Кроме того, по информации Financial Times, переговоры о возможном присоединении к «Патриотам за Европу» ведет и французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен.

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Правый альянс «Патриоты за Европу», в котором принимает активное участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента. Об этом сообщает издание Politico. «Новый правый альянс Орбана получил достаточную поддержку, чтобы претендовать на статус официальной группы в Европейском парламенте», — передает Politico. Для получения статуса фракции необходимо иметь не менее 23 парламентариев из семи стран-членов ЕС. «Патриоты за Европу» успешно достигли этой отметки после присоединения бельгийской партии известной как «Фламандский интерес». Поддержку альянсу ранее оказали правые партии из Нидерландов, Испании, Австрии, Португалии и Чехии, а также Венгрия. Кроме того, по информации Financial Times, переговоры о возможном присоединении к «Патриотам за Европу» ведет и французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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