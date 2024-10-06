Бастрыкин напрягся из-за «игрушечных» банд мигрантов в Петербурге

В Петербурге было возбуждено уголовное дело против молодежных банд мигрантов

06 октября 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Пистолет, которым мигрант угрожал жителю Санкт-Петербурга, оказался игрушечным Фото: Илья Московец © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства после сообщений о противоправных действиях молодежных банд мигрантов в Санкт-Петербурге. Инцидент с дракой, произошедший три месяца назад из-за ревности, получил развитие после публикации видео в telegram-каналах. На кадрах мигрант угрожал местному жителю огнестрельным оружием, которое оказалось игрушечным. «Однако, ввиду того что в телеграм-каналах появились фотографии одного участника происшествия с пистолетом, полиция была вынуждена заняться и этим. Выяснилось, что игрушечный пистолет (М-1935 AIRSOFT) куплен одним из школьников в магазине „Магнит“ за 700 рублей, так что с сенсациями и в этом месте не повезло», — приводит «Фонтанка.ру» результаты проверки. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщалось, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население. После драки, в ходе которой мигрант угрожал применить огнестрельное оружие, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Позже выяснилось, что пистолет был игрушечным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства после сообщений о противоправных действиях молодежных банд мигрантов в Санкт-Петербурге. Инцидент с дракой, произошедший три месяца назад из-за ревности, получил развитие после публикации видео в telegram-каналах. На кадрах мигрант угрожал местному жителю огнестрельным оружием, которое оказалось игрушечным. «Однако, ввиду того что в телеграм-каналах появились фотографии одного участника происшествия с пистолетом, полиция была вынуждена заняться и этим. Выяснилось, что игрушечный пистолет (М-1935 AIRSOFT) куплен одним из школьников в магазине „Магнит“ за 700 рублей, так что с сенсациями и в этом месте не повезло», — приводит «Фонтанка.ру» результаты проверки. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщалось, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население. После драки, в ходе которой мигрант угрожал применить огнестрельное оружие, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Позже выяснилось, что пистолет был игрушечным.