Бастрыкин напрягся из-за «игрушечных» банд мигрантов в Петербурге

В Петербурге было возбуждено уголовное дело против молодежных банд мигрантов
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Пистолет, которым мигрант угрожал жителю Санкт-Петербурга, оказался игрушечным Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства после сообщений о противоправных действиях молодежных банд мигрантов в Санкт-Петербурге. Инцидент с дракой, произошедший три месяца назад из-за ревности, получил развитие после публикации видео в telegram-каналах. На кадрах мигрант угрожал местному жителю огнестрельным оружием, которое оказалось игрушечным.

«Однако, ввиду того что в телеграм-каналах появились фотографии одного участника происшествия с пистолетом, полиция была вынуждена заняться и этим. Выяснилось, что игрушечный пистолет (М-1935 AIRSOFT) куплен одним из школьников в магазине „Магнит“ за 700 рублей, так что с сенсациями и в этом месте не повезло», — приводит «Фонтанка.ру» результаты проверки.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщалось, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население. После драки, в ходе которой мигрант угрожал применить огнестрельное оружие, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Позже выяснилось, что пистолет был игрушечным.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства после сообщений о противоправных действиях молодежных банд мигрантов в Санкт-Петербурге. Инцидент с дракой, произошедший три месяца назад из-за ревности, получил развитие после публикации видео в telegram-каналах. На кадрах мигрант угрожал местному жителю огнестрельным оружием, которое оказалось игрушечным. «Однако, ввиду того что в телеграм-каналах появились фотографии одного участника происшествия с пистолетом, полиция была вынуждена заняться и этим. Выяснилось, что игрушечный пистолет (М-1935 AIRSOFT) куплен одним из школьников в магазине „Магнит“ за 700 рублей, так что с сенсациями и в этом месте не повезло», — приводит «Фонтанка.ру» результаты проверки. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщалось, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население. После драки, в ходе которой мигрант угрожал применить огнестрельное оружие, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Позже выяснилось, что пистолет был игрушечным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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