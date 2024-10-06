Кем был оппозиционер Дадин, который воевал за ВСУ и погиб на СВО

Под Харьковом погиб оппозиционер из России Ильдар Дадин, воевавший за Украину
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Под Харьковом погиб российский оппозиционер Дадин
Под Харьковом погиб российский оппозиционер Дадин Фото:

Известный российский оппозиционер Ильдар Дадин погиб в ходе боевых действий в районе Харькова. Как передает telegram-канал «Осторожно, Москва», информацию об этом предоставила бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина (признана иноагентом в РФ). Дополнительные подтверждения данной информации на текущий момент отсутствуют. Кто такой Дадин — в материале URA.RU.

«Дадинская статья»

В конце 2015 года Дадин был приговорен к трем годам колонии по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Мужчина стал первым осужденным по этой статье, из-за чего та получила неофициальное название «дадинская».

В 2016 году Дадин жаловался на пытки и угрозы в карельской колонии, после чего был переведен на Алтай. В феврале 2017 году Верховный суд России отменил приговор и признал его право на реабилитацию, а также присудил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Дадин получил два миллиона рублей.

Участие в боях и смерть 

После начала военных действий на Украине Дадин покинул Россию, проживал он в Варшаве, оформляя польские документы для упрощения переезда на Украину. Дадин стал воевать на стороне Украины и был частью «Сибирского батальона» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 октября 2024 года ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина заявила о смерти Дадина. По ее словам, мужчина погиб в боях под Харьковом. Иных подтверждений смерти на данный момент нет.

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Известный российский оппозиционер Ильдар Дадин погиб в ходе боевых действий в районе Харькова. Как передает telegram-канал «Осторожно, Москва», информацию об этом предоставила бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина (признана иноагентом в РФ). Дополнительные подтверждения данной информации на текущий момент отсутствуют. Кто такой Дадин — в материале URA.RU. «Дадинская статья» В конце 2015 года Дадин был приговорен к трем годам колонии по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Мужчина стал первым осужденным по этой статье, из-за чего та получила неофициальное название «дадинская». В 2016 году Дадин жаловался на пытки и угрозы в карельской колонии, после чего был переведен на Алтай. В феврале 2017 году Верховный суд России отменил приговор и признал его право на реабилитацию, а также присудил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Дадин получил два миллиона рублей. Участие в боях и смерть  После начала военных действий на Украине Дадин покинул Россию, проживал он в Варшаве, оформляя польские документы для упрощения переезда на Украину. Дадин стал воевать на стороне Украины и был частью «Сибирского батальона» Вооруженных сил Украины (ВСУ). 6 октября 2024 года ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина заявила о смерти Дадина. По ее словам, мужчина погиб в боях под Харьковом. Иных подтверждений смерти на данный момент нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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