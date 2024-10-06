Baza: военблогеру «Тринадцатому» грозят новые уголовные дела

06 октября 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Егора Гузенко подозревают в насилии к представителю власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Против военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом «Тринадцатый», могут быть возбуждены новые уголовные дела. Гузенко подозревается в насилии к представителю власти и хранении и перевозке наркотиков. «В ближайшее время следователи планируют возбудить уголовное дело по статье 318 УК РФ „применение насилия в отношении представителя власти“. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 228 УК РФ [незаконное приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотических средств]», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Официальное задержание Гузенко было оформлено только вчера вечером, после чего материалы были переданы в следственный комитет. Новость по теме Задержан «Тринадцатый»: чем известен военблогер, которого искали по две стороны границы Ночь блогер провел в ИВС, где он находится и в настоящий момент. Пока что Гузенко оформлен по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотиков»), которая предусматривает до 15 суток ареста. Решение по этой статье, по предварительным данным, предполагается принять завтра в мировом суде города Ставрополя. Ситуация с «Тринадцатым» обострилась после того, как у него был обнаружен сверток с неизвестным веществом во время празднования Дня города в Новопавловске. Гузенко отказался от освидетельствования. Его задержание произошло спустя три недели после того, как блогер сообщил о своем побеге с домашнего ареста. Сам мужчина находился в федеральный рыск. Блогер Гузенко, известный своим участием в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, был задержан в Санкт-Петербурге осенью 2021 года. После инцидента, связанного с дракой и попыткой снять наручники в полицейском участке, ему был назначен домашний арест. Однако Гузенко нарушил условия ареста, покинув место своего пребывания и отправившись в зону СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом «Тринадцатый», могут быть возбуждены новые уголовные дела. Гузенко подозревается в насилии к представителю власти и хранении и перевозке наркотиков. «В ближайшее время следователи планируют возбудить уголовное дело по статье 318 УК РФ „применение насилия в отношении представителя власти“. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 228 УК РФ [незаконное приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотических средств]», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Официальное задержание Гузенко было оформлено только вчера вечером, после чего материалы были переданы в следственный комитет. Ночь блогер провел в ИВС, где он находится и в настоящий момент. Пока что Гузенко оформлен по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотиков»), которая предусматривает до 15 суток ареста. Решение по этой статье, по предварительным данным, предполагается принять завтра в мировом суде города Ставрополя. Ситуация с «Тринадцатым» обострилась после того, как у него был обнаружен сверток с неизвестным веществом во время празднования Дня города в Новопавловске. Гузенко отказался от освидетельствования. Его задержание произошло спустя три недели после того, как блогер сообщил о своем побеге с домашнего ареста. Сам мужчина находился в федеральный рыск. Блогер Гузенко, известный своим участием в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, был задержан в Санкт-Петербурге осенью 2021 года. После инцидента, связанного с дракой и попыткой снять наручники в полицейском участке, ему был назначен домашний арест. Однако Гузенко нарушил условия ареста, покинув место своего пребывания и отправившись в зону СВО.