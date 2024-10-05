Задержан «Тринадцатый»: чем известен военблогер, которого искали по две стороны границы

Военный блогер «Тринадцатый» задержан в Ставропольском крае

05 октября 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

«Тринадцатый» 5 октября был задержан в Новопавловске Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый» @Z13_Separ Военный блогер Егор Гузенко, более известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан в Ставропольском крае. По его словам, инцидент произошел во время его первого за долгий период визита домой. После задержания военблогер находится в помещении Кировского ОВД. Кто такой Гузенко, чем он известен и за что его задержали — в материале URA.RU. Биография Егор Гузенко родился 12 июля 1994 года в станице Новопавловской, Ставропольского края. С детства он мечтал о военной карьере, несмотря на освобождение от службы из-за перенесенного менингита. Егор не смирился с этим и добился права служить в воздушно-десантных войсках, что стало первым шагом к его будущей карьере. Военная служба и карьера «Тринадцатого» Егор Гузенко рассказывал, что он актер-каскадер и даже успел сняться в сериале Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый» @Z13_Separ После службы в армии Гузенко принял участие в нескольких военных операциях. В 2014 году он отправился на Донбасс, где вступил в ряды Народной милиции Луганской Народной Республики. Его опыт на военном поприще расширился после участия в боевых действиях в Сирии в 2019 году. После возвращения из зон конфликтов, Егор начал активно вести свой блог, где делал акцент на военной тематике. Он быстро набрал популярность среди читателей, интересующихся военными действиями и политикой. Его аналитические статьи и видео, основанные на личном опыте, привлекли внимание тысяч подписчиков. Находясь под домашним арестом за инцидент со стрельбой из аэрозольного пистолета «Пионер», Егор продолжал свою деятельность как блогер. Однако его жизнь в этот период осложнилась нападением неизвестных, что привело к его временному исчезновению. Позже он объяснил, что это было частью секретной операции по выявлению агентов украинской разведки. Проблемы с законом Егор Гузенко сбежал из-под домашнего ареста в зону СВО Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый» @Z13_Separ Проблемы Егора Гузенко с законом начались после инцидента в Санкт-Петербурге, когда он заступился за девушку. Ситуация привела к его первому задержанию, точные обстоятельства которого остаются не до конца ясными. После этого инцидента Гузенко отправился в зону боевых действий, где начал активно вести свой telegram-канал «Тринадцатый», несмотря на наличие федерального розыска. Во время своего пребывания в зоне боевых действий Гузенко был обвинен в том, что фактически не участвует в боевых действиях, а лишь отправляет деньги людям, которые его «крышуют». В 2023 году он также активно занимался общественной деятельностью, пытаясь установить памятник бойцам ЧВК «Вагнер» в Новопавловске, обращаясь с этой просьбой к Евгению Пригожину. В 2024 году Гузенко сообщил о том, что его родители подвергаются террору со стороны неизвестных, предположительно сторонников ВСУ, из-за его участия в добровольческих формированиях. В том же году он публично критиковал российскую власть, заявляя о захвате страны «предателями». Задержание Гузенко По словам «Тринадцатого», во время побега, на попутках он доехал сначала до Симферополя, затем до Армянска на границе с Херсонской областью Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый» @Z13_Separ Новое задержание Гузенко произошло 5 октября 2024 года в городе Новопавловск во время концерта, посвященного Дню города. Согласно сообщениям, несколько полицейских положили его на землю и надели наручники, в то время как блогер выкрикивал оскорбления. После перевода в Кировское отделение внутренних дел, Гузенко смог вести коммуникацию со своими подписчиками через telegram-канал. Он опубликовал несколько сообщений, в которых заявил, что не знает точных причин своего задержания. В одном из сообщений блогер призвал своих сторонников прийти и поддержать его. Причины задержания Согласно первой версии, опубликованной telegram-каналом Baza, задержание Егора Гузенко произошло на фоне обнаружения у него в кармане свертка с неизвестным веществом. Инцидент произошел на главной площади Новопавловска, после чего блогера доставили в местное ОВД. Гузенко отказался пройти процедуру медосвидетельствования, что привело к составлению протокола по статье 6.9 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за употребление наркотиков. Вещество было направлено на экспертизу для установления его характера. Гузенко задержали на городской площади Новопавловска и доставили в Кировский ОВД Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый» @Z13_Separ Вторая версия указывает на конфликтную ситуацию между Гузенко и полицейскими во время празднования Дня города на центральной площади Новопавловска. По данным Mash, блогер, находясь в маске, вызвал беспокойство среди местных жителей, что привела к требованию полиции снять маску. Отказ Гузенко последовал агрессивной реакцией и дракой, что стало основанием для его задержания. Этот момент был зафиксирован на видео. В случае подтверждения факта насилия в отношении представителя власти, Гузенко может быть осужден на срок до 10 лет лишения свободы. Поддержка «Тринадцатого» Военный корреспондент Борис Рожин Борис Рожин, известный аналитик и комментатор, выразил надежду на то, что ситуация вокруг задержания Егора Гузенко разрешится благополучно, и он сможет продолжить свою деятельность. Рожин подчеркнул значимость Гузенко как военного блогера, активно участвующего в боевых действиях и влияющего на общественное мнение через свои публикации. Офицер Иван Отраковский Отраковский Иван, еще один известный блогер, выступил с резкой критикой в адрес правоохранительных органов. Он описал ситуацию как простой выбор между правдой и несправедливостью. Иван подчеркнул, что Гузенко не только не виновен в предъявленных ему обвинениях, но и совершил героический поступок, защищая женщину и ее ребенка от нападения. Он призывает к освобождению Гузенко и полной реабилитации его имени. Волонтер «Пионер запаса» Военный волонтер под псевдонимом «Пионер запаса» также выразил свою поддержку Гузенко, подчеркивая его бескорыстие и героизм. Он указал на то, что Гузенко получил обвинения после того, как заступился за людей в конфликте с агрессивными нарушителями. «Пионер запаса» также отметил, что один из нападавших позже умер от передозировки, а другой был осужден за повторное преступление, что, по его мнению, подтверждает невиновность Гузенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный блогер Егор Гузенко, более известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан в Ставропольском крае. По его словам, инцидент произошел во время его первого за долгий период визита домой. После задержания военблогер находится в помещении Кировского ОВД. Кто такой Гузенко, чем он известен и за что его задержали — в материале URA.RU. Егор Гузенко родился 12 июля 1994 года в станице Новопавловской, Ставропольского края. С детства он мечтал о военной карьере, несмотря на освобождение от службы из-за перенесенного менингита. Егор не смирился с этим и добился права служить в воздушно-десантных войсках, что стало первым шагом к его будущей карьере. После службы в армии Гузенко принял участие в нескольких военных операциях. В 2014 году он отправился на Донбасс, где вступил в ряды Народной милиции Луганской Народной Республики. Его опыт на военном поприще расширился после участия в боевых действиях в Сирии в 2019 году. После возвращения из зон конфликтов, Егор начал активно вести свой блог, где делал акцент на военной тематике. Он быстро набрал популярность среди читателей, интересующихся военными действиями и политикой. Его аналитические статьи и видео, основанные на личном опыте, привлекли внимание тысяч подписчиков. Находясь под домашним арестом за инцидент со стрельбой из аэрозольного пистолета «Пионер», Егор продолжал свою деятельность как блогер. Однако его жизнь в этот период осложнилась нападением неизвестных, что привело к его временному исчезновению. Позже он объяснил, что это было частью секретной операции по выявлению агентов украинской разведки. Проблемы Егора Гузенко с законом начались после инцидента в Санкт-Петербурге, когда он заступился за девушку. Ситуация привела к его первому задержанию, точные обстоятельства которого остаются не до конца ясными. После этого инцидента Гузенко отправился в зону боевых действий, где начал активно вести свой telegram-канал «Тринадцатый», несмотря на наличие федерального розыска. Во время своего пребывания в зоне боевых действий Гузенко был обвинен в том, что фактически не участвует в боевых действиях, а лишь отправляет деньги людям, которые его «крышуют». В 2023 году он также активно занимался общественной деятельностью, пытаясь установить памятник бойцам ЧВК «Вагнер» в Новопавловске, обращаясь с этой просьбой к Евгению Пригожину. В 2024 году Гузенко сообщил о том, что его родители подвергаются террору со стороны неизвестных, предположительно сторонников ВСУ, из-за его участия в добровольческих формированиях. В том же году он публично критиковал российскую власть, заявляя о захвате страны «предателями». Новое задержание Гузенко произошло 5 октября 2024 года в городе Новопавловск во время концерта, посвященного Дню города. Согласно сообщениям, несколько полицейских положили его на землю и надели наручники, в то время как блогер выкрикивал оскорбления. После перевода в Кировское отделение внутренних дел, Гузенко смог вести коммуникацию со своими подписчиками через telegram-канал. Он опубликовал несколько сообщений, в которых заявил, что не знает точных причин своего задержания. В одном из сообщений блогер призвал своих сторонников прийти и поддержать его. Согласно первой версии, опубликованной telegram-каналом Baza, задержание Егора Гузенко произошло на фоне обнаружения у него в кармане свертка с неизвестным веществом. Инцидент произошел на главной площади Новопавловска, после чего блогера доставили в местное ОВД. Гузенко отказался пройти процедуру медосвидетельствования, что привело к составлению протокола по статье 6.9 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за употребление наркотиков. Вещество было направлено на экспертизу для установления его характера. Вторая версия указывает на конфликтную ситуацию между Гузенко и полицейскими во время празднования Дня города на центральной площади Новопавловска. По данным Mash, блогер, находясь в маске, вызвал беспокойство среди местных жителей, что привела к требованию полиции снять маску. Отказ Гузенко последовал агрессивной реакцией и дракой, что стало основанием для его задержания. Этот момент был зафиксирован на видео. В случае подтверждения факта насилия в отношении представителя власти, Гузенко может быть осужден на срок до 10 лет лишения свободы. Борис Рожин, известный аналитик и комментатор, выразил надежду на то, что ситуация вокруг задержания Егора Гузенко разрешится благополучно, и он сможет продолжить свою деятельность. Рожин подчеркнул значимость Гузенко как военного блогера, активно участвующего в боевых действиях и влияющего на общественное мнение через свои публикации. Отраковский Иван, еще один известный блогер, выступил с резкой критикой в адрес правоохранительных органов. Он описал ситуацию как простой выбор между правдой и несправедливостью. Иван подчеркнул, что Гузенко не только не виновен в предъявленных ему обвинениях, но и совершил героический поступок, защищая женщину и ее ребенка от нападения. Он призывает к освобождению Гузенко и полной реабилитации его имени. Военный волонтер под псевдонимом «Пионер запаса» также выразил свою поддержку Гузенко, подчеркивая его бескорыстие и героизм. Он указал на то, что Гузенко получил обвинения после того, как заступился за людей в конфликте с агрессивными нарушителями. «Пионер запаса» также отметил, что один из нападавших позже умер от передозировки, а другой был осужден за повторное преступление, что, по его мнению, подтверждает невиновность Гузенко.