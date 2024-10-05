Сотрудники областного полка ДПС применили табельное оружие, останавливая машину с нетрезвым водителем в пригороде Челябинска в микрорайоне «Вишневая горка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Экипаж ДПС областного полка Госавтоинспекции в микрорайоне „Вишневая горка“ подал сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2113. Однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня и стражи порядка через громкоговоритель требовали от водителя остановиться и предупреждали его о применении оружия», — отмечают в пресс-службе областного главка.
Нарушитель игнорировал распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Полиция произвела выстрелы по колесам автомобиля. После остановки ВАЗа госавтоинспекторы выяснили, что 34-летний местный житель был пьян. Также он ранее был лишен водительских прав после отказа проходить медосвидетельствование на алкоголь.
Автомобиль челябинца изъят и помещен на спецстоянку. Мужчина доставлен в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!