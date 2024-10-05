05 октября 2024

Челябинская полиция открыла стрельбу по пьяному водителю. Видео

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Сотрудники ДПС применили табельное оружие против пьяного челябинца Фото:

Сотрудники областного полка ДПС применили табельное оружие, останавливая машину с нетрезвым водителем в пригороде Челябинска в микрорайоне «Вишневая горка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Экипаж ДПС областного полка Госавтоинспекции в микрорайоне „Вишневая горка“ подал сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2113. Однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня и стражи порядка через громкоговоритель требовали от водителя остановиться и предупреждали его о применении оружия», — отмечают в пресс-службе областного главка.

Нарушитель игнорировал распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Полиция произвела выстрелы по колесам автомобиля. После остановки ВАЗа госавтоинспекторы выяснили, что 34-летний местный житель был пьян. Также он ранее был лишен водительских прав после отказа проходить медосвидетельствование на алкоголь.

Автомобиль челябинца изъят и помещен на спецстоянку. Мужчина доставлен в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.

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Сотрудники областного полка ДПС применили табельное оружие, останавливая машину с нетрезвым водителем в пригороде Челябинска в микрорайоне «Вишневая горка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Экипаж ДПС областного полка Госавтоинспекции в микрорайоне „Вишневая горка“ подал сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2113. Однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня и стражи порядка через громкоговоритель требовали от водителя остановиться и предупреждали его о применении оружия», — отмечают в пресс-службе областного главка. Нарушитель игнорировал распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Полиция произвела выстрелы по колесам автомобиля. После остановки ВАЗа госавтоинспекторы выяснили, что 34-летний местный житель был пьян. Также он ранее был лишен водительских прав после отказа проходить медосвидетельствование на алкоголь. Автомобиль челябинца изъят и помещен на спецстоянку. Мужчина доставлен в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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