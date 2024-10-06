Иран экстренно отменил все авиарейсы

06 октября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Иране временно прекратили авиарейсы (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В Иране экстренно отменили все авиационные рейсы. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации. «Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника», — рассказали представители организации. Причина отмены рейсов пока неизвестна. Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль не выдержит долгую войну с Ираном из-за проблем с системами ПВО. Он подчеркнул, что Израилю необходимо предотвратить близящуюся войну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иране экстренно отменили все авиационные рейсы. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации. «Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника», — рассказали представители организации. Причина отмены рейсов пока неизвестна. Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль не выдержит долгую войну с Ираном из-за проблем с системами ПВО. Он подчеркнул, что Израилю необходимо предотвратить близящуюся войну.