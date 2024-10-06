Иран экстренно отменил все авиарейсы

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В Иране временно прекратили авиарейсы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В Иране экстренно отменили все авиационные рейсы. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации.

«Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника», — рассказали представители организации. Причина отмены рейсов пока неизвестна.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль не выдержит долгую войну с Ираном из-за проблем с системами ПВО. Он подчеркнул, что Израилю необходимо предотвратить близящуюся войну.

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В Иране экстренно отменили все авиационные рейсы. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации. «Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника», — рассказали представители организации. Причина отмены рейсов пока неизвестна. Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль не выдержит долгую войну с Ираном из-за проблем с системами ПВО. Он подчеркнул, что Израилю необходимо предотвратить близящуюся войну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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