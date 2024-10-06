Скончался кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал Ельцина

06 октября 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни Фото: ТАСС / Александр Сенцов Известный российский кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, скончался после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщили в полпредстве Татарстана. «Ушел из жизни известный кардиохирург Ренат Акчурин. Академик РАН, доктор наук, профессор скончался сегодня после продолженной болезни. Ему было 78 лет», — написали в telegram-канале ведомства. Профессор Акчурин был не только выдающимся хирургом, но и наставником для многих врачей. Он спасал жизни тысяч людей, в том числе и высокопоставленных лиц государства. Акчурин также был активно связан с Татарстаном, где с 2011 года возглавлял Клуб врачей при полпредстве республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный российский кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, скончался после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщили в полпредстве Татарстана. «Ушел из жизни известный кардиохирург Ренат Акчурин. Академик РАН, доктор наук, профессор скончался сегодня после продолженной болезни. Ему было 78 лет», — написали в telegram-канале ведомства. Профессор Акчурин был не только выдающимся хирургом, но и наставником для многих врачей. Он спасал жизни тысяч людей, в том числе и высокопоставленных лиц государства. Акчурин также был активно связан с Татарстаном, где с 2011 года возглавлял Клуб врачей при полпредстве республики.