Скончался кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал Ельцина

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Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни Фото:

Известный российский кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, скончался после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщили в полпредстве Татарстана.

«Ушел из жизни известный кардиохирург Ренат Акчурин. Академик РАН, доктор наук, профессор скончался сегодня после продолженной болезни. Ему было 78 лет», — написали в telegram-канале ведомства.

Профессор Акчурин был не только выдающимся хирургом, но и наставником для многих врачей. Он спасал жизни тысяч людей, в том числе и высокопоставленных лиц государства. Акчурин также был активно связан с Татарстаном, где с 2011 года возглавлял Клуб врачей при полпредстве республики.

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Известный российский кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, скончался после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщили в полпредстве Татарстана. «Ушел из жизни известный кардиохирург Ренат Акчурин. Академик РАН, доктор наук, профессор скончался сегодня после продолженной болезни. Ему было 78 лет», — написали в telegram-канале ведомства. Профессор Акчурин был не только выдающимся хирургом, но и наставником для многих врачей. Он спасал жизни тысяч людей, в том числе и высокопоставленных лиц государства. Акчурин также был активно связан с Татарстаном, где с 2011 года возглавлял Клуб врачей при полпредстве республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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