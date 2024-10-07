Названы восемь самых «слабых» губернаторов РФ

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал губернаторов с самыми слабыми позициями. Пятеро из них, по его мнению, могут досрочно уйти в отставку в 2025 году.
«Я считаю возможными досрочные отставки нескольких губернаторов», — начал Дмитрий Орлов. Кто рискует уйти с должности и почему — читайте в материале.
1. Республика Коми — Владимир Уйба: вероятность отставки существенно выше средней. Факторы риска: информационные скандалы, внутриэлитные конфликты, высокий протестный потенциал региона.
2. Брянская область — Александр Богомаз: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2014 года), антикоррупционные расследования в отношении региональных чиновников в последние годы.
3. Краснодарский край — Вениамин Кондратьев: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: достаточно длительное пребывание в должности (с 2015 года), расследования в отношении муниципальных чиновников региона, локальные акции протеста в предыдущие годы.
4. Костромская область — Сергей Ситников: вероятность отставки несколько выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2012 года), протестный потенциал региона.
5. Ростовская область — Василий Голубев: вероятность отставки выше средней. Фактор риска — длительное пребывание в должности (с 2010 года).
По словам Орлова, есть еще три губернатора с ослабленными позициями. При этом риски их досрочной отставки ниже. Среди них:
1. Республика Дагестан — Сергей Меликов. Проблемные факторы: периодические инфраструктурные проблемы и коррупционные скандалы в регионе, всплески протестной активности, полномочий истекает в 2026 году.
2. Оренбургская область — Денис Паслер: несмотря на переизбрание в 2024 году, факторами риска для него остаются антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников и критика в медиа в связи с не слишком эффективной реализацией мер поддержки пострадавшим от паводка.
3. Ульяновская область — Алексей Русских: проблемные факторы — протестный потенциал региона, антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников, срок полномочий истекает в 2026 году.
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