Названы восемь самых «слабых» губернаторов РФ

Орлов: в число «слабых» губернаторов вошли Владимир Уйба и Александр Богомаз
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Пяти губернаторам грозят досрочные отставки
Пяти губернаторам грозят досрочные отставки Фото:

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал губернаторов с самыми слабыми позициями. Пятеро из них, по его мнению, могут досрочно уйти в отставку в 2025 году.

«Я считаю возможными досрочные отставки нескольких губернаторов», — начал Дмитрий Орлов. Кто рискует уйти с должности и почему — читайте в материале.

1. Республика Коми — Владимир Уйба: вероятность отставки существенно выше средней. Факторы риска: информационные скандалы, внутриэлитные конфликты, высокий протестный потенциал региона.

2. Брянская область — Александр Богомаз: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2014 года), антикоррупционные расследования в отношении региональных чиновников в последние годы.

3. Краснодарский край — Вениамин Кондратьев: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: достаточно длительное пребывание в должности (с 2015 года), расследования в отношении муниципальных чиновников региона, локальные акции протеста в предыдущие годы.

4. Костромская область — Сергей Ситников: вероятность отставки несколько выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2012 года), протестный потенциал региона.

5. Ростовская область — Василий Голубев: вероятность отставки выше средней. Фактор риска — длительное пребывание в должности (с 2010 года).

По словам Орлова, есть еще три губернатора с ослабленными позициями. При этом риски их досрочной отставки ниже. Среди них:

1. Республика Дагестан — Сергей Меликов. Проблемные факторы: периодические инфраструктурные проблемы и коррупционные скандалы в регионе, всплески протестной активности, полномочий истекает в 2026 году.

2. Оренбургская область — Денис Паслер: несмотря на переизбрание в 2024 году, факторами риска для него остаются антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников и критика в медиа в связи с не слишком эффективной реализацией мер поддержки пострадавшим от паводка.

3. Ульяновская область — Алексей Русских: проблемные факторы — протестный потенциал региона, антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников, срок полномочий истекает в 2026 году.

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Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал губернаторов с самыми слабыми позициями. Пятеро из них, по его мнению, могут досрочно уйти в отставку в 2025 году. «Я считаю возможными досрочные отставки нескольких губернаторов», — начал Дмитрий Орлов. Кто рискует уйти с должности и почему — читайте в материале. 1. Республика Коми — Владимир Уйба: вероятность отставки существенно выше средней. Факторы риска: информационные скандалы, внутриэлитные конфликты, высокий протестный потенциал региона. 2. Брянская область — Александр Богомаз: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2014 года), антикоррупционные расследования в отношении региональных чиновников в последние годы. 3. Краснодарский край — Вениамин Кондратьев: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: достаточно длительное пребывание в должности (с 2015 года), расследования в отношении муниципальных чиновников региона, локальные акции протеста в предыдущие годы. 4. Костромская область — Сергей Ситников: вероятность отставки несколько выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2012 года), протестный потенциал региона. 5. Ростовская область — Василий Голубев: вероятность отставки выше средней. Фактор риска — длительное пребывание в должности (с 2010 года). По словам Орлова, есть еще три губернатора с ослабленными позициями. При этом риски их досрочной отставки ниже. Среди них: 1. Республика Дагестан — Сергей Меликов. Проблемные факторы: периодические инфраструктурные проблемы и коррупционные скандалы в регионе, всплески протестной активности, полномочий истекает в 2026 году. 2. Оренбургская область — Денис Паслер: несмотря на переизбрание в 2024 году, факторами риска для него остаются антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников и критика в медиа в связи с не слишком эффективной реализацией мер поддержки пострадавшим от паводка. 3. Ульяновская область — Алексей Русских: проблемные факторы — протестный потенциал региона, антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников, срок полномочий истекает в 2026 году.
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