06 октября 2024

Нетаньяху: запрет на поставки оружия Израилю усилит проиранские силы

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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин, stock
От друзей Израиля ожидается поддержка, заявил Нетаньяху Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой выразил мнение о том, что оружейное эмбарго против израильской армии усилит иранскую «ось зла». Об этом сообщает канцелярия премьера.

«Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что от друзей Израиля ожидается поддержка, а не наложение ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — передает пресс-служба канцелярии. В разговоре с Макроном он также указал на важность действий Израиля против «Хезболлах» для стабильности в Ливане и мире в регионе.

Израиль начал сухопутную операцию против сил «Хезболлах» 1 октября. На юге Ливана погибло уже свыше тысячи человек, беженцами стали 90 тысяч, пишет телеканал 360. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой выразил мнение о том, что оружейное эмбарго против израильской армии усилит иранскую «ось зла». Об этом сообщает канцелярия премьера. «Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что от друзей Израиля ожидается поддержка, а не наложение ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — передает пресс-служба канцелярии. В разговоре с Макроном он также указал на важность действий Израиля против «Хезболлах» для стабильности в Ливане и мире в регионе. Израиль начал сухопутную операцию против сил «Хезболлах» 1 октября. На юге Ливана погибло уже свыше тысячи человек, беженцами стали 90 тысяч, пишет телеканал 360. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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