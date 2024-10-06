Нетаньяху: запрет на поставки оружия Израилю усилит проиранские силы

06 октября 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

От друзей Израиля ожидается поддержка, заявил Нетаньяху Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой выразил мнение о том, что оружейное эмбарго против израильской армии усилит иранскую «ось зла». Об этом сообщает канцелярия премьера. «Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что от друзей Израиля ожидается поддержка, а не наложение ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — передает пресс-служба канцелярии. В разговоре с Макроном он также указал на важность действий Израиля против «Хезболлах» для стабильности в Ливане и мире в регионе. Израиль начал сухопутную операцию против сил «Хезболлах» 1 октября. На юге Ливана погибло уже свыше тысячи человек, беженцами стали 90 тысяч, пишет телеканал 360. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой выразил мнение о том, что оружейное эмбарго против израильской армии усилит иранскую «ось зла». Об этом сообщает канцелярия премьера. «Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что от друзей Израиля ожидается поддержка, а не наложение ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — передает пресс-служба канцелярии. В разговоре с Макроном он также указал на важность действий Израиля против «Хезболлах» для стабильности в Ливане и мире в регионе. Израиль начал сухопутную операцию против сил «Хезболлах» 1 октября. На юге Ливана погибло уже свыше тысячи человек, беженцами стали 90 тысяч, пишет телеканал 360. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.