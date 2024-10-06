ЦАХАЛ объявила три района в Израиле закрытой зоной

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила 6 октября несколько районов на севере страны «закрытой зоной». Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля. Уточняется, что въезд в эти районы запрещен.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант совершил поездку на военную авиабазу Неватим на юге страны, ставшую одной из целей ударов Ирана. Он по итогу поездки посоветовал пытающимся причинить вред Тель-Авиву взглянуть на сектор Газа и Бейрут, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.