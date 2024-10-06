06 октября 2024

Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский надеется, что его план получит одобрение в США
Зеленский надеется, что его план получит одобрение в США Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский направил в Соединенные Штаты Америки делегацию, чтобы обсудить «план победы». Об этом рассказал сам лидер Украины.

«Делегация Украины направлена в Вашингтон для обсуждения „плана победы“ перед его презентацией», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Зеленского. Уточняется, что в состав делегации включены начальник генштаба Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина.

Ранее газета The Times сообщила, что Зеленского вместе с его «планом победы» США послали куда подальше. Украинский лидер не получил от Штатов никаких гарантий на вступление в североатлантический альянс. План состоит из пяти пунктов, сообщили в офисе Зеленского. Первые четыре будут реализованы с октября по декабрь. Среди ключевых аспектов — продолжение атак на Курскую область. Предполагается, что пятый пункт плана реализуют в послевоенный период.

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Украинский президент Владимир Зеленский направил в Соединенные Штаты Америки делегацию, чтобы обсудить «план победы». Об этом рассказал сам лидер Украины. «Делегация Украины направлена в Вашингтон для обсуждения „плана победы“ перед его презентацией», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Зеленского. Уточняется, что в состав делегации включены начальник генштаба Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина. Ранее газета The Times сообщила, что Зеленского вместе с его «планом победы» США послали куда подальше. Украинский лидер не получил от Штатов никаких гарантий на вступление в североатлантический альянс. План состоит из пяти пунктов, сообщили в офисе Зеленского. Первые четыре будут реализованы с октября по декабрь. Среди ключевых аспектов — продолжение атак на Курскую область. Предполагается, что пятый пункт плана реализуют в послевоенный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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