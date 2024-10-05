05 октября 2024

The Times: США послали Зеленского с его «планом победы» куда подальше

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Зеленский не добился в США желаемых результатов
Зеленский не добился в США желаемых результатов Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского вместе с его «планом победы» США послали куда подальше. Украинский лидер не получил от Штатов никаких гарантий на вступление в североатлантический альянс. Об этом сообщили источники.

«Американцы отправили Зеленского куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов. Он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО», — передает газета The Times со ссылкой на свои источники.

В «плане победы» Украины, с которым Зеленский ездил в США, речь не идет о переговорах с Россией. Этот план ориентирован на усиление ВСУ, передает RT. Один из ключевых аспектов которого: нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. План Зеленского также предусматривает участие третьих стран. Ранее газета Washington Post сообщала, что на Украине уже разочаровались в этом плане президента. 

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Президента Украины Владимира Зеленского вместе с его «планом победы» США послали куда подальше. Украинский лидер не получил от Штатов никаких гарантий на вступление в североатлантический альянс. Об этом сообщили источники. «Американцы отправили Зеленского куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов. Он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО», — передает газета The Times со ссылкой на свои источники. В «плане победы» Украины, с которым Зеленский ездил в США, речь не идет о переговорах с Россией. Этот план ориентирован на усиление ВСУ, передает RT. Один из ключевых аспектов которого: нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. План Зеленского также предусматривает участие третьих стран. Ранее газета Washington Post сообщала, что на Украине уже разочаровались в этом плане президента. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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