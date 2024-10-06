Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на обстрел Ашкелона

07 октября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Удар нанесен по месту, откуда были запущены ракеты Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильские самолеты нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Ашкелона. Об этом сообщает армейская пресс-служба. «Авиация нанесла удар по месту, откуда были запущены ракеты», — информирует пресс-служба, пишет ТАСС. Ранее была зафиксирована попытка обстрела южных районов Израиля с территории сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов, включая южные предместья Ашкелона. Всего было запущено три снаряда, один из которых был перехвачен системой ПРО «Железный купол». Остальные упали в открытой местности, не причинив вреда. Израильская армия сообщила о ликвидации Раухи Муштаха, главы правительства движения ХАМАС в секторе Газа, а также двух других высокопоставленных членов организации, передает «Национальная служба новостей». В пресс-службе подчеркнули, что удар был нанесен по укрепленному оборудованному подземному комплексу на севере сектора Газа, где они скрывались. Израильские власти столкнулись с отсутствием международного одобрения своих военных действий в секторе Газа и не представили четкой стратегии, пишет Fireign Affairs . Там отметили, Израилю необходимо обозначить, что война ведется против террористической организации ХАМАС, а не против палестинского народа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские самолеты нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Ашкелона. Об этом сообщает армейская пресс-служба. «Авиация нанесла удар по месту, откуда были запущены ракеты», — информирует пресс-служба, пишет ТАСС. Ранее была зафиксирована попытка обстрела южных районов Израиля с территории сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов, включая южные предместья Ашкелона. Всего было запущено три снаряда, один из которых был перехвачен системой ПРО «Железный купол». Остальные упали в открытой местности, не причинив вреда. Израильская армия сообщила о ликвидации Раухи Муштаха, главы правительства движения ХАМАС в секторе Газа, а также двух других высокопоставленных членов организации, передает «Национальная служба новостей». В пресс-службе подчеркнули, что удар был нанесен по укрепленному оборудованному подземному комплексу на севере сектора Газа, где они скрывались. Израильские власти столкнулись с отсутствием международного одобрения своих военных действий в секторе Газа и не представили четкой стратегии, пишет Fireign Affairs. Там отметили, Израилю необходимо обозначить, что война ведется против террористической организации ХАМАС, а не против палестинского народа.