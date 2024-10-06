06 октября 2024

В Турине появился баннер с поздравлением Путину

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Баннер с поздравлением Владимира Путина украшен изображением флагов РФ Фото:

На улицах итальянского Турина появилось поздравление президенту России Владимиру Путину к его дню рождения, организованное ассоциацией «Перспектива». Баннер был размещен на одном из центральных мостов города, сообщает РИА Новости.

«Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — рассказал представитель ассоциации «Перспектива».

Текст на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Он украшен изображениями двух российских флагов.

Ранее в Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента на английском и итальянском языках.

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На улицах итальянского Турина появилось поздравление президенту России Владимиру Путину к его дню рождения, организованное ассоциацией «Перспектива». Баннер был размещен на одном из центральных мостов города, сообщает РИА Новости. «Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — рассказал представитель ассоциации «Перспектива». Текст на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Он украшен изображениями двух российских флагов. Ранее в Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента на английском и итальянском языках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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