В Турине появился баннер с поздравлением Путину

07 октября 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Баннер с поздравлением Владимира Путина украшен изображением флагов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На улицах итальянского Турина появилось поздравление президенту России Владимиру Путину к его дню рождения, организованное ассоциацией «Перспектива». Баннер был размещен на одном из центральных мостов города, сообщает РИА Новости. «Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — рассказал представитель ассоциации «Перспектива». Текст на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Он украшен изображениями двух российских флагов. Ранее в Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента на английском и итальянском языках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах итальянского Турина появилось поздравление президенту России Владимиру Путину к его дню рождения, организованное ассоциацией «Перспектива». Баннер был размещен на одном из центральных мостов города, сообщает РИА Новости. «Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — рассказал представитель ассоциации «Перспектива». Текст на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Он украшен изображениями двух российских флагов. Ранее в Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента на английском и итальянском языках.