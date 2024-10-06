В Турине появился баннер с поздравлением Путину

На улицах итальянского Турина появилось поздравление президенту России Владимиру Путину к его дню рождения, организованное ассоциацией «Перспектива». Баннер был размещен на одном из центральных мостов города, сообщает РИА Новости.
«Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — рассказал представитель ассоциации «Перспектива».
Текст на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Он украшен изображениями двух российских флагов.
Ранее в Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина. В городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента на английском и итальянском языках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.