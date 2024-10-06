ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю

07 октября 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Израиль продолжит противодействовать «Хезболле», заявили в ЦАХАЛ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Ливанское движение «Хезболлах» запустило более 120 снарядов по Израилю за последние сутки. Об этом сообщил Армия Израиля (ЦАХАЛ). «За сегодняшний день более 120 снарядов, выпущенных террористической организацией 'Хезболлах', пересекли территорию Израиля со стороны Ливана», — сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Там уточнили, что Израиль продолжит противодействовать «Хезболле». Израиль против сил «Хезболлах» проводит сухопутную операцию с 1 октября. На юге Ливана за это время погибло свыше тысячи человек, более 90 тысяч стали беженцами. «Хезболлах» также понесла значительные потери среди своего командного состава. Однако противостояние сторон до сих пор не прекращается. ЦАХАЛ обвинила палестинское движение в использовании жилых зданий в ливанской столице для размещения военных объектов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ливанское движение «Хезболлах» запустило более 120 снарядов по Израилю за последние сутки. Об этом сообщил Армия Израиля (ЦАХАЛ). «За сегодняшний день более 120 снарядов, выпущенных террористической организацией 'Хезболлах', пересекли территорию Израиля со стороны Ливана», — сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Там уточнили, что Израиль продолжит противодействовать «Хезболле». Израиль против сил «Хезболлах» проводит сухопутную операцию с 1 октября. На юге Ливана за это время погибло свыше тысячи человек, более 90 тысяч стали беженцами. «Хезболлах» также понесла значительные потери среди своего командного состава. Однако противостояние сторон до сих пор не прекращается. ЦАХАЛ обвинила палестинское движение в использовании жилых зданий в ливанской столице для размещения военных объектов, передает RT.