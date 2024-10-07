На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание

В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе
В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе, на месте работают экстренные спецслужбы. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
«Возгорание на феодосийской нефтебазе», — заявил Ткаченко. Его слова приводит официальный telegram-канал Республики Крым.
На месте пожара работают несколько расчетов МЧС, в том числе в пути находится вице-премьер региона Игорь Михайличенко. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди людей нет. Причины произошедшего выясняются.
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