На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе Фото:

В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе, на месте работают экстренные спецслужбы. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

«Возгорание на феодосийской нефтебазе», — заявил Ткаченко. Его слова приводит официальный telegram-канал Республики Крым.

На месте пожара работают несколько расчетов МЧС, в том числе в пути находится вице-премьер региона Игорь Михайличенко. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди людей нет. Причины произошедшего выясняются.

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В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе, на месте работают экстренные спецслужбы. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. «Возгорание на феодосийской нефтебазе», — заявил Ткаченко. Его слова приводит официальный telegram-канал Республики Крым. На месте пожара работают несколько расчетов МЧС, в том числе в пути находится вице-премьер региона Игорь Михайличенко. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди людей нет. Причины произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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