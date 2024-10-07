В Феодосии перекрыли движение на двух улицах из-за пожара на нефтебазе

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В Феодосии из-за пожара перекрыли несколько дорог
В Феодосии из-за пожара перекрыли несколько дорог Фото:

В связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии (город в Крыму) перекрыты несколько улиц. Движение невозможно по улице Геологической и улице Федько (от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала). Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

«В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала». — сообщил Ткаченко. Информацией о перекрытии дорог он поделился в своем telegram-канале.

Почему вспыхнул пожар на нефтебазе в Феодосии пока неизвестно, причины произошедшего выясняются. На месте ЧП работают несколько расчетов МЧС.

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В связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии (город в Крыму) перекрыты несколько улиц. Движение невозможно по улице Геологической и улице Федько (от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала). Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. «В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала». — сообщил Ткаченко. Информацией о перекрытии дорог он поделился в своем telegram-канале. Почему вспыхнул пожар на нефтебазе в Феодосии пока неизвестно, причины произошедшего выясняются. На месте ЧП работают несколько расчетов МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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