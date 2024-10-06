06 октября 2024
05 октября 2024
04 октября 2024

Глава Нового Уренгоя Колодин отчитался о ремонте моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост в Новом Уренгое готовят к открытию
Мост в Новом Уренгое готовят к открытию Фото:

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поделился в своих социальных сетях кадрами завершающего этапа ремонта путепровода. Рабочие уже уложили асфальт и сделали разметку, мост для движения откроют после монтажа ограждений и освещения.

«Ремонт уже на завершающей стадии. Новый асфальт и разметка готовы, осталось смонтировать барьерное ограждение и водосточную систему, подключить освещение», — написал Колодин в своем telegram-канале.

Он отметил, что открытие движения через мост существенно разгрузит городские потоки в утренние часы. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя искала подрядчика, который отремонтирует путепровод через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. По контракту работы на мосту должны завершится до 30 октября 2024 года.

Также в ЯНАО открылось автомобильное движение по путепроводу на въезде в Харп. Длина сооружения составляет около одного километра.

Видео из telegram-канала Антона Колодина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поделился в своих социальных сетях кадрами завершающего этапа ремонта путепровода. Рабочие уже уложили асфальт и сделали разметку, мост для движения откроют после монтажа ограждений и освещения. «Ремонт уже на завершающей стадии. Новый асфальт и разметка готовы, осталось смонтировать барьерное ограждение и водосточную систему, подключить освещение», — написал Колодин в своем telegram-канале. Он отметил, что открытие движения через мост существенно разгрузит городские потоки в утренние часы. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя искала подрядчика, который отремонтирует путепровод через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. По контракту работы на мосту должны завершится до 30 октября 2024 года. Также в ЯНАО открылось автомобильное движение по путепроводу на въезде в Харп. Длина сооружения составляет около одного километра. Видео из telegram-канала Антона Колодина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...