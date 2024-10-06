Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поделился в своих социальных сетях кадрами завершающего этапа ремонта путепровода. Рабочие уже уложили асфальт и сделали разметку, мост для движения откроют после монтажа ограждений и освещения.
«Ремонт уже на завершающей стадии. Новый асфальт и разметка готовы, осталось смонтировать барьерное ограждение и водосточную систему, подключить освещение», — написал Колодин в своем telegram-канале.
Он отметил, что открытие движения через мост существенно разгрузит городские потоки в утренние часы. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя искала подрядчика, который отремонтирует путепровод через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. По контракту работы на мосту должны завершится до 30 октября 2024 года.
Также в ЯНАО открылось автомобильное движение по путепроводу на въезде в Харп. Длина сооружения составляет около одного километра.
Видео из telegram-канала Антона Колодина.
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