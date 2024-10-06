06 октября 2024
05 октября 2024

Власти рассказали, когда в Тюмени откроется крематорий

В Тюмени откроют крематорий в четвертом квартале 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание находится рядом с Червишевским кладбищем
Здание находится рядом с Червишевским кладбищем Фото:

В Тюмени открытие крематория запланировано на четвертый квартал этого года. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона. Застройщику выдали заключение о соответствии проектной документации.

«Объект расположен в непосредственной близости с Червишевским кладбищем. Начало эксплуатации кремационного комплекса в городе Тюмени запланировано в четвертом квартале 2024 года», — рассказали в ГУС.

В крематории расположено пять прощальных залов, высота потолков в них — 4,6 метров. Также в здании есть санузлы, гардеробные, помещение для просмотра начала кремации. Как ранее писало URA.RU, здесь будут проводить онлайн-трансляцию похорон для людей, которые не смогли приехать на церемонию прощания с погибшим.

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В Тюмени открытие крематория запланировано на четвертый квартал этого года. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона. Застройщику выдали заключение о соответствии проектной документации. «Объект расположен в непосредственной близости с Червишевским кладбищем. Начало эксплуатации кремационного комплекса в городе Тюмени запланировано в четвертом квартале 2024 года», — рассказали в ГУС. В крематории расположено пять прощальных залов, высота потолков в них — 4,6 метров. Также в здании есть санузлы, гардеробные, помещение для просмотра начала кремации. Как ранее писало URA.RU, здесь будут проводить онлайн-трансляцию похорон для людей, которые не смогли приехать на церемонию прощания с погибшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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