Власти рассказали, когда в Тюмени откроется крематорий

В Тюмени открытие крематория запланировано на четвертый квартал этого года. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона. Застройщику выдали заключение о соответствии проектной документации.
«Объект расположен в непосредственной близости с Червишевским кладбищем. Начало эксплуатации кремационного комплекса в городе Тюмени запланировано в четвертом квартале 2024 года», — рассказали в ГУС.
В крематории расположено пять прощальных залов, высота потолков в них — 4,6 метров. Также в здании есть санузлы, гардеробные, помещение для просмотра начала кремации. Как ранее писало URA.RU, здесь будут проводить онлайн-трансляцию похорон для людей, которые не смогли приехать на церемонию прощания с погибшим.
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