В ХМАО спасатели нашли тело рыбака, пропавшего на озере

Спасатели ХМАО обнаружили тело пропавшего рыбака на озере Сегут-Лор в Сургутском районе. Мужчина потерялся недалеко от поселка Ульт-Ягун.
«Спасатели выезжали на озеро Сегут-Лор в поселок Ульт-Ягун по сообщению: в районе озера потерялся мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обследовали надводным способом акваторию, обнаружили тело мужчины 1950 года рождения», — сообщили агентству URA.RU в КУ «Центроспас-Югория».
Тело погибшего передали родственникам. В настоящее время причины трагедии выясняются.
Ранее URA.RU писало, что спасатели завершили операцию по поиску рыбака, который уехал на реку Парнук (приток реки Манья) в Березовском районе ХМАО. Тело мужчины нашли местные жители.
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