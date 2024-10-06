06 октября 2024
05 октября 2024

В ХМАО спасатели нашли тело рыбака, пропавшего на озере

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО спасатели нашли тело рыбака, пропавшего на озере в Сургутском районе
В ХМАО спасатели нашли тело рыбака, пропавшего на озере в Сургутском районе Фото:

Спасатели ХМАО обнаружили тело пропавшего рыбака на озере Сегут-Лор в Сургутском районе. Мужчина потерялся недалеко от поселка Ульт-Ягун.

«Спасатели выезжали на озеро Сегут-Лор в поселок Ульт-Ягун по сообщению: в районе озера потерялся мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обследовали надводным способом акваторию, обнаружили тело мужчины 1950 года рождения», — сообщили агентству URA.RU в КУ «Центроспас-Югория».

 Тело погибшего передали родственникам. В настоящее время причины трагедии выясняются.

Ранее URA.RU писало, что спасатели завершили операцию по поиску рыбака, который уехал на реку Парнук (приток реки Манья) в Березовском районе ХМАО. Тело мужчины нашли местные жители.

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Спасатели ХМАО обнаружили тело пропавшего рыбака на озере Сегут-Лор в Сургутском районе. Мужчина потерялся недалеко от поселка Ульт-Ягун. «Спасатели выезжали на озеро Сегут-Лор в поселок Ульт-Ягун по сообщению: в районе озера потерялся мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обследовали надводным способом акваторию, обнаружили тело мужчины 1950 года рождения», — сообщили агентству URA.RU в КУ «Центроспас-Югория».  Тело погибшего передали родственникам. В настоящее время причины трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что спасатели завершили операцию по поиску рыбака, который уехал на реку Парнук (приток реки Манья) в Березовском районе ХМАО. Тело мужчины нашли местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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