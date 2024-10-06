В результате ДТП никто не пострадал
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Rio, после чего Hyundai наехал на препятствие в виде разделительного ограждения — бетонные блоки — и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе. Обошлось без пострадавших.
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