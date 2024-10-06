06 октября 2024

Машина перевернулась в массовом ДТП на Россельбане в Екатеринбурге. Фото, видео

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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, полиция, гибдд, инспектор дпс
В результате ДТП никто не пострадал Фото:

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Rio, после чего Hyundai наехал на препятствие в виде разделительного ограждения — бетонные блоки — и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе. Обошлось без пострадавших.

Фото:

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На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Rio, после чего Hyundai наехал на препятствие в виде разделительного ограждения — бетонные блоки — и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе. Обошлось без пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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