Машина перевернулась в массовом ДТП на Россельбане в Екатеринбурге. Фото, видео

07 октября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Илья Московец © URA.RU На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Rio, после чего Hyundai наехал на препятствие в виде разделительного ограждения — бетонные блоки — и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе. Обошлось без пострадавших. Фото: пресс-служба свердловской Госавтоинспекции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Rio, после чего Hyundai наехал на препятствие в виде разделительного ограждения — бетонные блоки — и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе. Обошлось без пострадавших.