06 октября 2024
05 октября 2024

Пермяки увидят звездопад Дракониды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пик активности метеорного потока Дракониды приходится на 8-10 октября
Пик активности метеорного потока Дракониды приходится на 8-10 октября Фото:

Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Дракониды 8-10 октября. Об этом сообщается на странице «Пермского планетария» в соцсети «ВКонтакте».

«Метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера. Активность потока переменчива — в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час. А в 2011 году активность потока составила 300 метеоров в час. Что будет на этот раз, мы сможем увидеть сами», — сообщили в «Пермском планетарии».

Метеоры Драконид отличаются медленной скоростью. Это позволяет не перепутать их со случайными «падающими звездами». Специалисты рекомендуют наблюдать за метеорным дождем за городом.

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Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Дракониды 8-10 октября. Об этом сообщается на странице «Пермского планетария» в соцсети «ВКонтакте». «Метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера. Активность потока переменчива — в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час. А в 2011 году активность потока составила 300 метеоров в час. Что будет на этот раз, мы сможем увидеть сами», — сообщили в «Пермском планетарии». Метеоры Драконид отличаются медленной скоростью. Это позволяет не перепутать их со случайными «падающими звездами». Специалисты рекомендуют наблюдать за метеорным дождем за городом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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