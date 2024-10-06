Пермяки увидят звездопад Дракониды

Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Дракониды 8-10 октября. Об этом сообщается на странице «Пермского планетария» в соцсети «ВКонтакте».
«Метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера. Активность потока переменчива — в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час. А в 2011 году активность потока составила 300 метеоров в час. Что будет на этот раз, мы сможем увидеть сами», — сообщили в «Пермском планетарии».
Метеоры Драконид отличаются медленной скоростью. Это позволяет не перепутать их со случайными «падающими звездами». Специалисты рекомендуют наблюдать за метеорным дождем за городом.
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