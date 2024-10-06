Зарплата в Челябинской области по итогам семи месяцев текущего года составила 68 399 рублей. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона со ссылкой на Челябинскстат.
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 22,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 68 399,1 рублей. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь—июль 2024 года составила 113,8%», — сообщили в пресс-службе министерства.
При этом самые большие зарплаты у сотрудников финансовых и страховых компаний, сферы информации и связи, науки и промышленности. Наименьшие зарплаты показывают гостиничный бизнес и сфера общепита, а также сфера операций с недвижимостью.
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