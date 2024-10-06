Средняя зарплата челябинца за январь — июль превысила 68 тысяч рублей. Инфографика

07 октября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Реальная зарплата выросла на 13,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплата в Челябинской области по итогам семи месяцев текущего года составила 68 399 рублей. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона со ссылкой на Челябинскстат. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 22,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 68 399,1 рублей. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь—июль 2024 года составила 113,8%», — сообщили в пресс-службе министерства. При этом самые большие зарплаты у сотрудников финансовых и страховых компаний, сферы информации и связи, науки и промышленности. Наименьшие зарплаты показывают гостиничный бизнес и сфера общепита, а также сфера операций с недвижимостью. Самые большие зарплаты — в финансовой и страховой сферах Фото: инфорграфика пресс-службы минэкономразвития Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплата в Челябинской области по итогам семи месяцев текущего года составила 68 399 рублей. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона со ссылкой на Челябинскстат. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 22,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 68 399,1 рублей. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь—июль 2024 года составила 113,8%», — сообщили в пресс-службе министерства. При этом самые большие зарплаты у сотрудников финансовых и страховых компаний, сферы информации и связи, науки и промышленности. Наименьшие зарплаты показывают гостиничный бизнес и сфера общепита, а также сфера операций с недвижимостью.