06 октября 2024

Средняя зарплата челябинца за январь — июль превысила 68 тысяч рублей. Инфографика

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Реальная зарплата выросла на 13,8% Фото:

Зарплата в Челябинской области по итогам семи месяцев текущего года составила 68 399 рублей. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона со ссылкой на Челябинскстат.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 22,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 68 399,1 рублей. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь—июль 2024 года составила 113,8%», — сообщили в пресс-службе министерства.

При этом самые большие зарплаты у сотрудников финансовых и страховых компаний, сферы информации и связи, науки и промышленности. Наименьшие зарплаты показывают гостиничный бизнес и сфера общепита, а также сфера операций с недвижимостью.

Самые большие зарплаты — в финансовой и страховой сферах
Самые большие зарплаты — в финансовой и страховой сферах
Фото:

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Зарплата в Челябинской области по итогам семи месяцев текущего года составила 68 399 рублей. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона со ссылкой на Челябинскстат. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 22,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 68 399,1 рублей. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь—июль 2024 года составила 113,8%», — сообщили в пресс-службе министерства. При этом самые большие зарплаты у сотрудников финансовых и страховых компаний, сферы информации и связи, науки и промышленности. Наименьшие зарплаты показывают гостиничный бизнес и сфера общепита, а также сфера операций с недвижимостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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