Что известно о российской спортсменке Елене Смирновой, которая погибла на соревнованиях

Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время соревнований в Испании

07 октября 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Елена Смирнова утонула в ходе соревнований по триатлону в Испании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ходе соревнований Ironman в Испании российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время плавательного этапа. Инцидент случился накануне, 6 октября. Женщине стало плохо в воде, и она подала знак о помощи. Медицинская команда предприняла попытки реанимировать Смирнову, однако она скончалась в амбулаторной машине на пути в больницу. Что известно о погибшей российской триатлонистке Елене Смирновой — в материале URA.RU. Почему Елена Смирнова скончалась во время соревнования Петербурженка Елена Смирнова отправилась на соревнования Ironman в одиночку после трех лет занятий триатлоном под руководством московских и петербургских тренеров. Организаторы соревнований сообщили «Известиям», что в ходе первого этапа — плавания — 41-летняя спортсменка подала сигнал о помощи. Медицинская бригада извлекла ее из воды и предоставила первую помощь, однако, несмотря на все старания, Елена умерла по дороге в больницу. Ironman выразил соболезнования родным Смирновой Представители Ironman выразили глубокие соболезнования семье и друзьям спортсменки и заверили, что будут продолжать оказывать им поддержку в это тяжелое время. Они также поблагодарили команду, обеспечивающую безопасность на воде, медицинский персонал и волонтеров за быструю медицинскую помощь. Из уважения к спортсменке и ее семье в пресс-службе Ironman заявили, что не будут предоставлять дополнительные комментарии на данный момент. Мэр города, где проходят соревнования, выразил соболезнования Глава испанского города Калелья, где проходят соревнования по триатлону, на своей странице в одной из соцсетей выразил соболезнования семье и друзьям петербурженки. Марк Бух написал, что он хочет поделиться своими соболезнованиями с родными и близкими умершей триатлонистки и предложил всю свою поддержку ее семье. Второе место в рейтинге триатлонистов-любителей РФ Известно, что в 2021 году Елена Смирнова заслуженно завоевала титул одного из лучших триатлонистов-любителей России. Пройдя через напряженные тренировки и соревнования, Смирнова обеспечила себе место среди лидеров и заняла второе место в рейтинге триатлонистов-любителей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе соревнований Ironman в Испании российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время плавательного этапа. Инцидент случился накануне, 6 октября. Женщине стало плохо в воде, и она подала знак о помощи. Медицинская команда предприняла попытки реанимировать Смирнову, однако она скончалась в амбулаторной машине на пути в больницу. Что известно о погибшей российской триатлонистке Елене Смирновой — в материале URA.RU. Петербурженка Елена Смирнова отправилась на соревнования Ironman в одиночку после трех лет занятий триатлоном под руководством московских и петербургских тренеров. Организаторы соревнований сообщили «Известиям», что в ходе первого этапа — плавания — 41-летняя спортсменка подала сигнал о помощи. Медицинская бригада извлекла ее из воды и предоставила первую помощь, однако, несмотря на все старания, Елена умерла по дороге в больницу. Представители Ironman выразили глубокие соболезнования семье и друзьям спортсменки и заверили, что будут продолжать оказывать им поддержку в это тяжелое время. Они также поблагодарили команду, обеспечивающую безопасность на воде, медицинский персонал и волонтеров за быструю медицинскую помощь. Из уважения к спортсменке и ее семье в пресс-службе Ironman заявили, что не будут предоставлять дополнительные комментарии на данный момент. Глава испанского города Калелья, где проходят соревнования по триатлону, на своей странице в одной из соцсетей выразил соболезнования семье и друзьям петербурженки. Марк Бух написал, что он хочет поделиться своими соболезнованиями с родными и близкими умершей триатлонистки и предложил всю свою поддержку ее семье. Известно, что в 2021 году Елена Смирнова заслуженно завоевала титул одного из лучших триатлонистов-любителей России. Пройдя через напряженные тренировки и соревнования, Смирнова обеспечила себе место среди лидеров и заняла второе место в рейтинге триатлонистов-любителей России.