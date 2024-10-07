07 октября 2024

Белый дом не смог подтвердить информацию об оружейном бизнесе Виктора Бута

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В Белом доме отказались комментировать сообщения WSJ о Викторе Буте
В Белом доме отказались комментировать сообщения WSJ о Викторе Буте Фото:

Администрация США не смогла подтвердить достоверность информации о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут занимался оружейным бизнесом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение», — заявила Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что Бут якобы занимался поставками оружия йеменским хуситам. 

Бута обменяли в 2022 году на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В США депутата подозревали в ведении оружейного бизнеса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес материал WSJ о принадлежности Бута к незаконной продаже средств поражения «к категории фейков или информационных нападок на народных избранников». В августе Бут заявлял, что власти Соединенных Штатов ищут русских по всему миру, чтобы создать базу для обмена и заключать выгодные сделки, передает RT.

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Администрация США не смогла подтвердить достоверность информации о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут занимался оружейным бизнесом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я не могу подтвердить сегодня это сообщение», — заявила Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что Бут якобы занимался поставками оружия йеменским хуситам.  Бута обменяли в 2022 году на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В США депутата подозревали в ведении оружейного бизнеса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес материал WSJ о принадлежности Бута к незаконной продаже средств поражения «к категории фейков или информационных нападок на народных избранников». В августе Бут заявлял, что власти Соединенных Штатов ищут русских по всему миру, чтобы создать базу для обмена и заключать выгодные сделки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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