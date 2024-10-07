МЧС РФ: на шахте в Якутии погиб человек при обрушении породы

Порода обрушилась в шахте, когда в ней находились рабочие
Один человек погиб из-за обрушения породы на шахте в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом заявили в МЧС России.
«На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое... Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — сказано в официальном telegram-канале МЧС.
Уточняется, что на аварийном участке были четыре рабочих. Троим удалось эвакуироваться самостоятельно, четвертый оказался под завалом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.