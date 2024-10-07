07 октября 2024

МЧС РФ: на шахте в Якутии погиб человек при обрушении породы

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Порода обрушилась в шахте, когда в ней находились рабочие
Порода обрушилась в шахте, когда в ней находились рабочие Фото:

Один человек погиб из-за обрушения породы на шахте в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом заявили в МЧС России.

«На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое... Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — сказано в официальном telegram-канале МЧС.

Уточняется, что на аварийном участке были четыре рабочих. Троим удалось эвакуироваться самостоятельно, четвертый оказался под завалом.

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Один человек погиб из-за обрушения породы на шахте в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом заявили в МЧС России. «На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое... Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — сказано в официальном telegram-канале МЧС. Уточняется, что на аварийном участке были четыре рабочих. Троим удалось эвакуироваться самостоятельно, четвертый оказался под завалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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