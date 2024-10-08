Суд арестовал имущество двух чиновниц из Брянской области за взятку в 4 млн

Московский суд арестовал квартиры, земельные участки и наличные деньги двух бывших врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении крупной взятки. Об этом пишут СМИ.
«Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество Егоровой и Кулешовой», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Под арестом оказались шесть квартир, три машины, два земельных участка и денежные средства, найденные при обыске.
Ранее сообщалось, что Кулешову и Егорову задержали в марте 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги были переданы посредниками.
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