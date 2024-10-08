Суд арестовал имущество двух чиновниц из Брянской области за взятку в 4 млн

08 октября 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Чиновницы потеряли имущество из-за взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Московский суд арестовал квартиры, земельные участки и наличные деньги двух бывших врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении крупной взятки. Об этом пишут СМИ. «Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество Егоровой и Кулешовой», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Под арестом оказались шесть квартир, три машины, два земельных участка и денежные средства, найденные при обыске. Ранее сообщалось, что Кулешову и Егорову задержали в марте 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги были переданы посредниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд арестовал квартиры, земельные участки и наличные деньги двух бывших врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении крупной взятки. Об этом пишут СМИ. «Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество Егоровой и Кулешовой», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Под арестом оказались шесть квартир, три машины, два земельных участка и денежные средства, найденные при обыске. Ранее сообщалось, что Кулешову и Егорову задержали в марте 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги были переданы посредниками.