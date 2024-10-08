Суд арестовал имущество двух чиновниц из Брянской области за взятку в 4 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, деньги, наличные, взятка, бумажные деньги
Чиновницы потеряли имущество из-за взятки Фото:

Московский суд арестовал квартиры, земельные участки и наличные деньги двух бывших врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении крупной взятки. Об этом пишут СМИ.

«Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество Егоровой и Кулешовой», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Под арестом оказались шесть квартир, три машины, два земельных участка и денежные средства, найденные при обыске.

Ранее сообщалось, что Кулешову и Егорову задержали в марте 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги были переданы посредниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд арестовал квартиры, земельные участки и наличные деньги двух бывших врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении крупной взятки. Об этом пишут СМИ. «Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество Егоровой и Кулешовой», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Под арестом оказались шесть квартир, три машины, два земельных участка и денежные средства, найденные при обыске. Ранее сообщалось, что Кулешову и Егорову задержали в марте 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги были переданы посредниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...