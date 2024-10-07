Самолеты из Тюмени в Минеральные воды будут летать круглый год

Авиакомпания Utair запускает на осенне-зимний период еженедельные рейсы из Тюмени в Минеральные Воды и в обратном направлении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Таки образом, перелеты в указанном направлении будут выполняться круглый год.
«Utair будет выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени круглый год. Авиакомпания откроет рейсы в Минеральные Воды из Тюмени в осенне-зимнем сезоне. Полеты будут выполняться со 2 ноября по субботам», — указано в сообщении авиакомпании.
Вылеты из Тюмени в Минеральные Воды будут осуществляться по субботам в 17:10. В обратном направлении — в 20:00. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 4 115 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!