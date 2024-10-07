07 октября 2024

Самолеты из Тюмени в Минеральные воды будут летать круглый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиарейсы будут выполняться со 2 ноября
Авиарейсы будут выполняться со 2 ноября Фото:

Авиакомпания Utair запускает на осенне-зимний период еженедельные рейсы из Тюмени в Минеральные Воды и в обратном направлении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Таки образом, перелеты в указанном направлении будут выполняться круглый год.

«Utair будет выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени круглый год. Авиакомпания откроет рейсы в Минеральные Воды из Тюмени в осенне-зимнем сезоне. Полеты будут выполняться со 2 ноября по субботам», — указано в сообщении авиакомпании.

Вылеты из Тюмени в Минеральные Воды будут осуществляться по субботам в 17:10. В обратном направлении — в 20:00. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 4 115 рублей.

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Авиакомпания Utair запускает на осенне-зимний период еженедельные рейсы из Тюмени в Минеральные Воды и в обратном направлении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Таки образом, перелеты в указанном направлении будут выполняться круглый год. «Utair будет выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени круглый год. Авиакомпания откроет рейсы в Минеральные Воды из Тюмени в осенне-зимнем сезоне. Полеты будут выполняться со 2 ноября по субботам», — указано в сообщении авиакомпании. Вылеты из Тюмени в Минеральные Воды будут осуществляться по субботам в 17:10. В обратном направлении — в 20:00. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 4 115 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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