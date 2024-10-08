Россиян предупредили о резком скачке цен на икру

Цена на икру вырастет из-за предновогоднего ажиотажа, но после праздников снизится. Такое заявление сделал председатель Рыбного союза Александр Панин.
«Исключительно на волне предновогодней истерии, ажиотажа цена на икру подрастет», — передает слова Панина РБК. Он добавил, что после новогодних праздников цены снизятся из-за уменьшения спроса. Небольшой рост цен также возможен к Масленице, когда качественной икры станет меньше, заключил Панин.
По словам управляющего «Доброфлота» Александра Ефремова, в данный момент оптовые цены на икру на Дальнем Востоке уже достигли восьми тысяч рублей за килограмм. Рыбаки пытаются установить высокие расценки, однако спрос на продукцию по-прежнему остается на низком уровне, отметил Ефремов.
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