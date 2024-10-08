Россиян предупредили о резком скачке цен на икру

Глава Рыбного союза Панин: цена на икру вырастет из-за предновогоднего ажиотажа
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Перед Новым годом цена на икру возрастет, заявил Панин
Перед Новым годом цена на икру возрастет, заявил Панин Фото:

Цена на икру вырастет из-за предновогоднего ажиотажа, но после праздников снизится. Такое заявление сделал председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Исключительно на волне предновогодней истерии, ажиотажа цена на икру подрастет», — передает слова Панина РБК. Он добавил, что после новогодних праздников цены снизятся из-за уменьшения спроса. Небольшой рост цен также возможен к Масленице, когда качественной икры станет меньше, заключил Панин.

По словам управляющего «Доброфлота» Александра Ефремова, в данный момент оптовые цены на икру на Дальнем Востоке уже достигли восьми тысяч рублей за килограмм. Рыбаки пытаются установить высокие расценки, однако спрос на продукцию по-прежнему остается на низком уровне, отметил Ефремов.

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Цена на икру вырастет из-за предновогоднего ажиотажа, но после праздников снизится. Такое заявление сделал председатель Рыбного союза Александр Панин. «Исключительно на волне предновогодней истерии, ажиотажа цена на икру подрастет», — передает слова Панина РБК. Он добавил, что после новогодних праздников цены снизятся из-за уменьшения спроса. Небольшой рост цен также возможен к Масленице, когда качественной икры станет меньше, заключил Панин. По словам управляющего «Доброфлота» Александра Ефремова, в данный момент оптовые цены на икру на Дальнем Востоке уже достигли восьми тысяч рублей за килограмм. Рыбаки пытаются установить высокие расценки, однако спрос на продукцию по-прежнему остается на низком уровне, отметил Ефремов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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