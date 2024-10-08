ВСУ начали отравлять российских военных в Курской области

ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами для атак на позиции российских войск в Курской области. Об этом рассказал командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены», — передает слова Аида РИА Новости. Он добавил, что используемые вещества включают производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Восстановление после таких атак занимает около пяти дней.
ВСУ применяли химическое оружие в Судже, Курская область. Об этом 7 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В сентябре 2023 года Украина получила 3,8 тысячи кассетных боеприпасов DM-105. Игорь Кириллов также отмечал, что за время спецоперации зафиксировано более 400 случаев использования химического оружия в Донецке и других населенных пунктах.
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