ВСУ начали отравлять российских военных в Курской области

Командир спецназа «Ахмата»: ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами
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ВСУ в Курской области применяют химоружие, заявил Кириллов
ВСУ в Курской области применяют химоружие, заявил Кириллов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами для атак на позиции российских войск в Курской области. Об этом рассказал командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены», — передает слова Аида РИА Новости. Он добавил, что используемые вещества включают производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Восстановление после таких атак занимает около пяти дней.

ВСУ применяли химическое оружие в Судже, Курская область. Об этом 7 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В сентябре 2023 года Украина получила 3,8 тысячи кассетных боеприпасов DM-105. Игорь Кириллов также отмечал, что за время спецоперации зафиксировано более 400 случаев использования химического оружия в Донецке и других населенных пунктах.

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ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами для атак на позиции российских войск в Курской области. Об этом рассказал командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены», — передает слова Аида РИА Новости. Он добавил, что используемые вещества включают производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Восстановление после таких атак занимает около пяти дней. ВСУ применяли химическое оружие в Судже, Курская область. Об этом 7 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В сентябре 2023 года Украина получила 3,8 тысячи кассетных боеприпасов DM-105. Игорь Кириллов также отмечал, что за время спецоперации зафиксировано более 400 случаев использования химического оружия в Донецке и других населенных пунктах.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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