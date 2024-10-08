В преддверии первых десятисантиметровых сугробов в Екатеринбурге горожанам как никогда могут понадобиться лопаты. Подробнее о том, где продаются лопаты для уборки снега и сколько они стоят, — в подборке URA.RU.
В магазине «Строительный двор» лопаты стоят от 310 до 1890 рублей. В «Леруа Мерлен» лопаты можно купить от 407 до 1890 рублей, а в «Максидоме» цены чуть выше — лопаты там стоят от 385 рублей до 2,3 тысячи рублей.
На маркетплейсе Ozon лопаты стоят от 290 рублей, «Яндекс Маркет» продает лопаты от 351 рубля, а Wildberries — от 287 рублей. Самые бюджетные лопаты среди маркетплейсов продаются на «Мегамаркете» — от 249 рублей.
В «Строительном дворе» есть лопаты без черенков
Официальный сайт магазина «Строительный двор»
В «Лемана Про» можно найти лопаты из нержавеющей стали
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В преддверии первых десятисантиметровых сугробов в Екатеринбурге горожанам как никогда могут понадобиться лопаты. Подробнее о том, где продаются лопаты для уборки снега и сколько они стоят, — в подборке URA.RU. В магазине «Строительный двор» лопаты стоят от 310 до 1890 рублей. В «Леруа Мерлен» лопаты можно купить от 407 до 1890 рублей, а в «Максидоме» цены чуть выше — лопаты там стоят от 385 рублей до 2,3 тысячи рублей. На маркетплейсе Ozon лопаты стоят от 290 рублей, «Яндекс Маркет» продает лопаты от 351 рубля, а Wildberries — от 287 рублей. Самые бюджетные лопаты среди маркетплейсов продаются на «Мегамаркете» — от 249 рублей.