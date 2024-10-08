Мэры России отправятся в школу, где их научат помогать жителям

В Москве стартовала образовательная программа для управленцев «Школа мэров»

08 октября 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Новый этап «Школы мэров» стартовал в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве стартовал новый этап образовательной программы «Школа мэров», сформированной по поручению президента России Владимира Путина. В ходе этой программы управленцев обучают ведению проектов, направленных на улучшение качества жизни и помощи людям в целом. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Это [мероприятие] — часть системных решений нашего президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. <…> Цель „Школы мэров“ — подготовка высококвалифицированных управленцев. К главам и муниципальным служащим жители приходят за решением первоочередных задач. От людей на этих постах требуется чуткость и открытость, чтобы реакция (несмотря на множество ежедневных запросов, которые им поступают) всегда была одинаковой — желание помочь», — подчеркнул Сергей Кириенко во время открытия первого этапа программы. Его слова приводятся на сайте «муниципалитеты.рф». Образовательная программа для управленцев проходит в Москве с 8 по 12 октября. Как отметил Кириенко, организаторы, в первую очередь, прислушивались к рекомендациям губернаторов регионов, которые предлагали включить в программу тех или иных кандидатов. «Выпускники становятся в первую очередь кадровым резервом президента», — акцентировал внимание на важность отбора первый замруководителя администрации. В ходе образовательной программы «Школа мэров» оцениваются как личностные качества потенциальных управленцев, так и непосредственно их профессиональные навыки в этой сфере. «Таких компетенций девять. Среди них: лидерские качества, нацеленность на результат, социальная направленность, эффективная коммуникация, открытость новому, внедрение изменений», — рассказал заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Обучение будет проходить в течение восьми месяцев. Участников программы оценивают свыше 300 экспертов. Управленцы в рамках образовательной школы будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов: город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха — Якутия. «Я убежден, что знаний много не бывает, и, работая на руководящей должности, важно постоянно обновлять свои знания и обмениваться опытом с коллегами», — рассказал участник программы, глава местной администрации Васильевского городского округа Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве стартовал новый этап образовательной программы «Школа мэров», сформированной по поручению президента России Владимира Путина. В ходе этой программы управленцев обучают ведению проектов, направленных на улучшение качества жизни и помощи людям в целом. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Это [мероприятие] — часть системных решений нашего президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. <…> Цель „Школы мэров“ — подготовка высококвалифицированных управленцев. К главам и муниципальным служащим жители приходят за решением первоочередных задач. От людей на этих постах требуется чуткость и открытость, чтобы реакция (несмотря на множество ежедневных запросов, которые им поступают) всегда была одинаковой — желание помочь», — подчеркнул Сергей Кириенко во время открытия первого этапа программы. Его слова приводятся на сайте «муниципалитеты.рф». Образовательная программа для управленцев проходит в Москве с 8 по 12 октября. Как отметил Кириенко, организаторы, в первую очередь, прислушивались к рекомендациям губернаторов регионов, которые предлагали включить в программу тех или иных кандидатов. «Выпускники становятся в первую очередь кадровым резервом президента», — акцентировал внимание на важность отбора первый замруководителя администрации. В ходе образовательной программы «Школа мэров» оцениваются как личностные качества потенциальных управленцев, так и непосредственно их профессиональные навыки в этой сфере. «Таких компетенций девять. Среди них: лидерские качества, нацеленность на результат, социальная направленность, эффективная коммуникация, открытость новому, внедрение изменений», — рассказал заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Обучение будет проходить в течение восьми месяцев. Участников программы оценивают свыше 300 экспертов. Управленцы в рамках образовательной школы будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов: город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха — Якутия. «Я убежден, что знаний много не бывает, и, работая на руководящей должности, важно постоянно обновлять свои знания и обмениваться опытом с коллегами», — рассказал участник программы, глава местной администрации Васильевского городского округа Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов.