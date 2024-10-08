Власти выдали РЖД разрешение на строительство в Перми детской железной дороги

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало ОАО «РЖД» разрешение на строительство детской железной дороги. Ее планируют возводить в Ленинском районе краевой столицы.
«ОАО „Российские железные дороги“. Строительство детской железной дороги в Перми. Первый этап предполагает стройку учебно-экспозиционного центра», — сообщается в реестре разрешений на сайте краевого минимущества.
Детскую железную дорогу планируют проложить вдоль Камы. Длина составит около четырех километров. Однопутный участок проложат от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения задействуют как современный, так и раритетный подвижной состав. Это три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.
Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом.
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