Власти выдали РЖД разрешение на строительство в Перми детской железной дороги

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О планах по строительству в Перми детской железной дороги стало известно в 2022 году
О планах по строительству в Перми детской железной дороги стало известно в 2022 году Фото:

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало ОАО «РЖД» разрешение на строительство детской железной дороги. Ее планируют возводить в Ленинском районе краевой столицы.

«ОАО „Российские железные дороги“. Строительство детской железной дороги в Перми. Первый этап предполагает стройку учебно-экспозиционного центра», — сообщается в реестре разрешений на сайте краевого минимущества.

Детскую железную дорогу планируют проложить вдоль Камы. Длина составит около четырех километров. Однопутный участок проложат от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения задействуют как современный, так и раритетный подвижной состав. Это три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.

Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом.

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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало ОАО «РЖД» разрешение на строительство детской железной дороги. Ее планируют возводить в Ленинском районе краевой столицы. «ОАО „Российские железные дороги“. Строительство детской железной дороги в Перми. Первый этап предполагает стройку учебно-экспозиционного центра», — сообщается в реестре разрешений на сайте краевого минимущества. Детскую железную дорогу планируют проложить вдоль Камы. Длина составит около четырех километров. Однопутный участок проложат от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения задействуют как современный, так и раритетный подвижной состав. Это три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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