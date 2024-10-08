Глава Крыма прокомментировал ситуацию в Феодосии после пожара на нефтебазе

Граждане, имущество которых пострадало при пожаре на нефтебазе в Феодосии, получат компенсацию в полном объеме. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ликвидации пожара работает группировка сил из профильных ведомств.
Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. По одной из версий, причиной ЧП могло стать падение украинского беспилотника, который был сбит ночью средствами противовоздушной обороны. Спасателям удалось эвакуировать 1047 человек, проживающих рядом с Черноморской набережной и Ближними Камышами, передает RT. Их разместили в гостиницах и пансионатах.
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