Глава Крыма прокомментировал ситуацию в Феодосии после пожара на нефтебазе

Глава Крыма Аксенов: пострадавшие от пожара на нефтебазе получат компенсацию

08 октября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Аксенов также поблагодарил неравнодушных граждан за помощь при пожаре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане, имущество которых пострадало при пожаре на нефтебазе в Феодосии, получат компенсацию в полном объеме. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ликвидации пожара работает группировка сил из профильных ведомств. Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. По одной из версий, причиной ЧП могло стать падение украинского беспилотника, который был сбит ночью средствами противовоздушной обороны. Спасателям удалось эвакуировать 1047 человек, проживающих рядом с Черноморской набережной и Ближними Камышами, передает RT. Их разместили в гостиницах и пансионатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане, имущество которых пострадало при пожаре на нефтебазе в Феодосии, получат компенсацию в полном объеме. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ликвидации пожара работает группировка сил из профильных ведомств. Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. По одной из версий, причиной ЧП могло стать падение украинского беспилотника, который был сбит ночью средствами противовоздушной обороны. Спасателям удалось эвакуировать 1047 человек, проживающих рядом с Черноморской набережной и Ближними Камышами, передает RT. Их разместили в гостиницах и пансионатах.