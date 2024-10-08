Топ-5 самых дорогих квартир, от которых избавляются курганцы

В Кургане выставлена на продажу самая дорогая квартира стоимостью 20 миллионов

08 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Кургане самые дорогие квартиры стоят от 15 до 20 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выставлены на продажу квартиры, стоимость которых достигает 15-20 миллионов рублей. Что в них особенного за такие деньги, выяснял корреспондент URA.RU. Французский балкон, каминный зал Самая дорогая квартира в Кургане продается за 20 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости. «Продаем элегантную совремeнную 4-кoмнатную квapтиpу нeвeрoятной кpacoты с французским балконом. Два санузла, три спальни, каминный зал-гостиная, погреб, гардеробная», — завлекают покупателей владельцы роскошной недвижимости на сайте объявлений. Двухэтажный кирпичный дом расположен во дворах на углу проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского. Площадь квартиры на втором этаже составляет 165 квадратных метров, кухня — 25. Хозяева намерены приобрести жилье в Екатеринбурге или Краснодарском крае и готовы показать свои курганские апартаменты в любое время. Самая дорогая квартира площадью 165 квадратных метров выставлена в Кургане за 20 миллионов рублей «Авито» Уютный кинозал, баня, есть где играть в футбол На втором месте по дороговизне — 4-комнатная квартира в девятиэтажке по улице Гоголя, 17, напротив КВЦ. Владельцы просят за жилье площадью 123 квадрата 16 миллионов 400 тысяч рублей. По заявлению хозяев, квартира уникальна. Ее создали, соединив по дизайнерскому проекту двушку и трешку. «Уютный кинозал, банный комплекс, шведская душевая кабина, огромная столовая — с внуком играем в футбол», — перечисляют владельцы достоинства недвижимости на сайте объявлений «Авито». Продавцы планируют обменять квартиру на жилье меньшей площади — до 80 квадратов. Главное — не ниже третьего этажа. В квартире за 16 миллионов 400 тысяч рублей есть банный комплекс и кинозал «Авито» Хорошо проветривается, можно ходить босиком В Шевелевке выставлена на продажу за 15 миллионов 900 тысяч рублей трешка на 7 этаже с видом на ЦПКиО. «Уютная кваpтирa в тиxoм paйoне, зимoй очeнь тeплaя, лeтoм хорошо прoветривается. Полы в кoмнaтаx пpoбковыe — теплыe, мoжно ходить босиком», — описывает владелец свою недвижимость площадью 100 квадратных метров. В квартире сделан ремонт. Хозяин отмечает хорошую шумоизоляцию, но просит риэлторов не беспокоить его. Просторная квартира с видом на ЦПКиО продается в Шевелевке «Авито» Ремонта нет, но рядом поликлиника В районе гимназии №27 продается 3-комнатная квартира за 15 миллионов 550 тысяч рублей. Ее площадь 130 квадратов, из которых 30 — кухня. Описание квартиры скромное: «Закрытая охраняемая территория, рядом поликлиника, школа, детский сад, Озон и Вайлдберриз. Имеется личное парковочное место и кладовая в цокольном этаже», — сказано в объявлении. За указанную цену покупателям предлагается квартира с полным отсутствием ремонта и видом на гаражи. Квартира выставлена на продажу в черновой отделке «Циан» Для тех, кто мечтает о доме, но не хочет заниматься стройкой Многокомнатная квартира площадью 320 квадратов выставлена на продажу за 14 миллионов 555 тысяч рублей. Квартира с шестью комнатами расположена в таунхаусе на бульваре Солнечном у реки Тобол. «Первый этаж располагает кухней со столовой, жилой комнатой, гаражом и санузлом. А на втором этаже ждут уютные спальни, просторные холлы, а также функциональные ванные комнаты и гардероб», — пишет автор объявления. Правда, ремонта в квартире нет. Хозяин недвижимости уточняет: «Подойдет для тех, кто мечтает о жизни в собственном доме, но не хочет заниматься строительством. Есть небольшой участок 2 сотки, где можно оборудовать детскую площадку, зону барбекю либо построить баню». Причина продажи не указана. На Солнечном продают многокомнатную квартиру без ремонта в таунхаусе «Циан» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане выставлены на продажу квартиры, стоимость которых достигает 15-20 миллионов рублей. Что в них особенного за такие деньги, выяснял корреспондент URA.RU. Французский балкон, каминный зал Самая дорогая квартира в Кургане продается за 20 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости. «Продаем элегантную совремeнную 4-кoмнатную квapтиpу нeвeрoятной кpacoты с французским балконом. Два санузла, три спальни, каминный зал-гостиная, погреб, гардеробная», — завлекают покупателей владельцы роскошной недвижимости на сайте объявлений. Двухэтажный кирпичный дом расположен во дворах на углу проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского. Площадь квартиры на втором этаже составляет 165 квадратных метров, кухня — 25. Хозяева намерены приобрести жилье в Екатеринбурге или Краснодарском крае и готовы показать свои курганские апартаменты в любое время. Уютный кинозал, баня, есть где играть в футбол На втором месте по дороговизне — 4-комнатная квартира в девятиэтажке по улице Гоголя, 17, напротив КВЦ. Владельцы просят за жилье площадью 123 квадрата 16 миллионов 400 тысяч рублей. По заявлению хозяев, квартира уникальна. Ее создали, соединив по дизайнерскому проекту двушку и трешку. «Уютный кинозал, банный комплекс, шведская душевая кабина, огромная столовая — с внуком играем в футбол», — перечисляют владельцы достоинства недвижимости на сайте объявлений «Авито». Продавцы планируют обменять квартиру на жилье меньшей площади — до 80 квадратов. Главное — не ниже третьего этажа. Хорошо проветривается, можно ходить босиком В Шевелевке выставлена на продажу за 15 миллионов 900 тысяч рублей трешка на 7 этаже с видом на ЦПКиО. «Уютная кваpтирa в тиxoм paйoне, зимoй очeнь тeплaя, лeтoм хорошо прoветривается. Полы в кoмнaтаx пpoбковыe — теплыe, мoжно ходить босиком», — описывает владелец свою недвижимость площадью 100 квадратных метров. В квартире сделан ремонт. Хозяин отмечает хорошую шумоизоляцию, но просит риэлторов не беспокоить его. Ремонта нет, но рядом поликлиника В районе гимназии №27 продается 3-комнатная квартира за 15 миллионов 550 тысяч рублей. Ее площадь 130 квадратов, из которых 30 — кухня. Описание квартиры скромное: «Закрытая охраняемая территория, рядом поликлиника, школа, детский сад, Озон и Вайлдберриз. Имеется личное парковочное место и кладовая в цокольном этаже», — сказано в объявлении. За указанную цену покупателям предлагается квартира с полным отсутствием ремонта и видом на гаражи. Для тех, кто мечтает о доме, но не хочет заниматься стройкой Многокомнатная квартира площадью 320 квадратов выставлена на продажу за 14 миллионов 555 тысяч рублей. Квартира с шестью комнатами расположена в таунхаусе на бульваре Солнечном у реки Тобол. «Первый этаж располагает кухней со столовой, жилой комнатой, гаражом и санузлом. А на втором этаже ждут уютные спальни, просторные холлы, а также функциональные ванные комнаты и гардероб», — пишет автор объявления. Правда, ремонта в квартире нет. Хозяин недвижимости уточняет: «Подойдет для тех, кто мечтает о жизни в собственном доме, но не хочет заниматься строительством. Есть небольшой участок 2 сотки, где можно оборудовать детскую площадку, зону барбекю либо построить баню». Причина продажи не указана.