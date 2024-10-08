«Хотел стать тренером»: что известно о парне, найденном мертвым с девушкой в Екатеринбурге

Екатеринбуржец Иван, которого нашли мертвым в квартире со своей девушкой, мечтал стать тренером по греко-римской борьбе. Об этом URA.RU рассказала его знакомая.
«Он был хорошим человеком, спортом увлекался. Мечтал стать тренером по греко-римской борьбе», — сказала собеседница агентства. Ване было 22 года. Он работал оператором на одном из заводов. В 2021 году парень отслужил срочную службу в воинской части Росгвардии в Сочи. «Ваня никогда в помощи не отказывал, был добрым. Ничего криминального за ним не было. Он ни с кем не ругался, в армии даже не матерился», — описал его сослуживец.
Возлюбленная Ивана — 22-летняя Александра — работала логистом на складе. А до этого медсестрой в детской клинической больнице №9. Они вместе снимали квартиру в Верх-Исетском районе. Один из соседей в беседе с URA.RU назвал пару спокойной.
Тела Вани и Саши обнаружили 7 октября, когда их родные забили тревогу: пара не выходила на связь. По неподтвержденным данным, причиной их смерти стали наркотики. Признаков криминала в смерти нет, считает источник URA.RU.
Оперативники нашли в квартире купюру с белым веществом и пакетик. Он отправлен на экспертизу. Также в телефоне погибшего обнаружили переписку, которая касалась покупки мефедрона. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.
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