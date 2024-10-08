В Екатеринбурге нашли мертвыми парня и девушку

08 октября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

На место ЧП выезжали силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли мертвыми парня и девушку. По неподтвержденным данным, причиной их смерти стали наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник. «Пара с 6 октября не выходила на связь, родственники забили тревогу. 7-го числа дверь их квартиры на Нагорной вскрыли и нашли людей мертвыми на диване. 22-летняя девушка работала логистом на складе, ее парень-ровесник был оператором завода „ВИЗ-Сталь“. На телах не было признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник агентства. В квартире оперативники обнаружили купюру с белым веществом и пакетик — предположительно, с наркотиком. Он отправлен на экспертизу. Также в телефоне погибшего была найдена переписка, которая касалась покупки мефедрона. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли мертвыми парня и девушку. По неподтвержденным данным, причиной их смерти стали наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник. «Пара с 6 октября не выходила на связь, родственники забили тревогу. 7-го числа дверь их квартиры на Нагорной вскрыли и нашли людей мертвыми на диване. 22-летняя девушка работала логистом на складе, ее парень-ровесник был оператором завода „ВИЗ-Сталь“. На телах не было признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник агентства. В квартире оперативники обнаружили купюру с белым веществом и пакетик — предположительно, с наркотиком. Он отправлен на экспертизу. Также в телефоне погибшего была найдена переписка, которая касалась покупки мефедрона. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается.