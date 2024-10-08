В ТЦ сработала сигнализация
В Екатеринбурге вечером 8 октября экстренно эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Карнавал». Там сработала пожарная сигнализация, рассказал очевидец.
«ТЦ „Карнавал“ эвакуировали. Сработала пожарная сигнализация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Горожане собрались возле входа и на парковке торгового центра.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что сообщений о возгорании не поступало.
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