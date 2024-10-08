В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Карнавал». Фото

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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
В ТЦ сработала сигнализация Фото:

В Екатеринбурге вечером 8 октября экстренно эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Карнавал». Там сработала пожарная сигнализация, рассказал очевидец.

«ТЦ „Карнавал“ эвакуировали. Сработала пожарная сигнализация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Горожане собрались возле входа и на парковке торгового центра.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что сообщений о возгорании не поступало.

Фото:

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В Екатеринбурге вечером 8 октября экстренно эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Карнавал». Там сработала пожарная сигнализация, рассказал очевидец. «ТЦ „Карнавал“ эвакуировали. Сработала пожарная сигнализация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Горожане собрались возле входа и на парковке торгового центра. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что сообщений о возгорании не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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