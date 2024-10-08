Стало известно, из-за чего суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова

Суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова Светлану из-за того, что в эфире «КВН ТВ» показывали признанных в РФ иноагентами Семена Слепакова и Андрея Макаревича. Об этом сообщил SHOT.
«В эфире телеканала „КВН ТВ“, главным редактором которого является Светлана Маслякова, показывали старые игры, где засветились Макаревич и Слепаков», пишет SHOT в своем telegram-канале. Там добавили, что телеканал не указал, что лица на экране являются иноагентами. Масляковой грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.
Ранее из эфира «Встречи выпускников КВН» вырезали сразу несколько сцен с шутками про свердловского губернатора Евгения Куйвашева, президента РФ Владимира Путина и главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Внутреннюю цензуру не прошли, в частности, шутки про несостоявшийся отъезд Куйвашева в Москву, некоторые особенности правления Путина, запреты от Мизулиной.
*Семен Слепаков признан иноагентом в РФ
**Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ
8
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.