Стало известно, из-за чего суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова

Суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова за Слепакова* и Макаревича**
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Светлане Масляковой грозит штраф в четыре тысячи рублей
Светлане Масляковой грозит штраф в четыре тысячи рублей Фото:

Суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова Светлану из-за того, что в эфире «КВН ТВ» показывали признанных в РФ иноагентами Семена Слепакова и Андрея Макаревича. Об этом сообщил SHOT.

«В эфире телеканала „КВН ТВ“, главным редактором которого является Светлана Маслякова, показывали старые игры, где засветились Макаревич и Слепаков», пишет SHOT в своем telegram-канале. Там добавили, что телеканал не указал, что лица на экране являются иноагентами. Масляковой грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. 

Ранее из эфира «Встречи выпускников КВН» вырезали сразу несколько сцен с шутками про свердловского губернатора Евгения Куйвашева, президента РФ Владимира Путина и главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Внутреннюю цензуру не прошли, в частности, шутки про несостоявшийся отъезд Куйвашева в Москву, некоторые особенности правления Путина, запреты от Мизулиной.

*Семен Слепаков признан иноагентом в РФ

**Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ

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Суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова Светлану из-за того, что в эфире «КВН ТВ» показывали признанных в РФ иноагентами Семена Слепакова и Андрея Макаревича. Об этом сообщил SHOT. «В эфире телеканала „КВН ТВ“, главным редактором которого является Светлана Маслякова, показывали старые игры, где засветились Макаревич и Слепаков», пишет SHOT в своем telegram-канале. Там добавили, что телеканал не указал, что лица на экране являются иноагентами. Масляковой грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.  Ранее из эфира «Встречи выпускников КВН» вырезали сразу несколько сцен с шутками про свердловского губернатора Евгения Куйвашева, президента РФ Владимира Путина и главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Внутреннюю цензуру не прошли, в частности, шутки про несостоявшийся отъезд Куйвашева в Москву, некоторые особенности правления Путина, запреты от Мизулиной. *Семен Слепаков признан иноагентом в РФ **Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ 8
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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