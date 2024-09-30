Из выпуска КВН вырезали шутки про Путина, Куйвашева и Маслякова

Зато в эфире «Первого» остались насмешки над мэром Екатеринбурга и транспортным коллапсом

30 сентября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

В эфир программа вышла 28 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из эфирной версии «Встречи выпускников КВН», которую снимали в Екатеринбурге летом 2024 года и в минувшие выходные показали по «Первому каналу», вырезали сразу несколько сцен. Внутреннюю цензуру не прошли, в частности, шутки про несостоявшийся отъезд свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Москву, некоторые особенности правления президента Владимира Путина, протесты в сквере у Театра драмы и запреты от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. На это обратило внимание URA.RU. Больше остальных «пострадала» белорусская команда «Доктор Хаусс». Свое выступление она начинала со слов: «Главное, что мы в России. Чувствуете, какая здесь атмосфера демократии ЦАРит?»; «А чего белорусам бояться шутить про Путина? Вассал моего вассала — не мой вассал». Евгений Куйвашев ходит на каждую «Встречу выпускников КВН» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вероятное повышение Куйвашева в результате кадровых перестановок на федеральном уровне весь свердловский истеблишмент обсуждал в начале лета. Ни один из прогнозов не сбылся, губернатор продолжил работу в своем текущем статусе. «Вот мы заметили, что в результате ротации [в федеральной власти] вы остались на месте. Накосячили где-то? Или это поощрение у вас такое?» — поинтересовались тогда комики. Губернатор смеялся вместе со всеми. Не попала в эфир эта шутка из-за того, что несмешная, или по какой-то другой причине, неизвестно. При этом все шутки над мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и о транспортных проблемах города (отсутствие метро, пробки, давки) остались. Корректировке подверглось и выступление «Сборной Пермского края». Комики много шутили о городе, но в эфир не прошла миниатюра с упоминанием сорвавшегося в 2019-м году в результате несанкционированных протестов строительства храма в сквере у драмтеатра. Участник команды Игорь Караваев говорил, что опоздал на съемку потому, что в Екатеринбурге пробка образуется даже в автобусе, а день назад вовремя добраться до места ему помешала полиция. «Вчера меня менты забрали, я в сквере пил. Спасибо, екатеринбуржцы… А то бы в храме пил», — сказал КВНщик. Авторы программы не стали полностью включать в итоговый выпуск и насмешку над Мизулиной, которая впервые сидела в жюри. КВНщик начал шутить со сцены, что глава лиги в детстве была отличницей, а он — рэпером. На этом телевизионная шутка закончилась, но в оригинале она звучала так: «Катя отличницей была, а я — рэпером. Я даже как-то на день рождения сочинил любовный рэп. Я был у нее первым… кому она запретила его читать». Во время СТЭМа «Сборная Пермского края» выступала вместе с телеведущей Анфисой Чеховой. Из этого номера, в котором муж загадал на день рождения красотку вместо жены, пропала шутка из уст Чеховой. «Мне так нравится, как ты издеваешься над своей женщиной. Ты настоящий мужчина», — сказала она на съемках. Команде «Русская дорога» из Армавира повезло куда больше. Из всего выпуска вырезали только ее шутку про коррупционера-министра экологии, накаченные губы участника «Уральских пельменей» Романа Постовалова и ныне покойного ведущего Александра Маслякова. «Валдис, скажи, что это все шутка и дальше „Высшую лигу“ будет Александр Васильевич [Масляков] вести», — сказал на совместном выступлении Постовалов. Команда «Доктор Хаусс» из Беларуси больше всех шутила о политике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вырезанными оказались и некоторые вопросы из разминки со зрителями. Например, участников спрашивали: «Екатеринбург называют городом бесов или храбрых?»; «Если видишь в небе тучи, значит тут Урал могучий. Если видишь в небе солнце, значит скоро будут тучи, потому что тут Урал могучий. А что вы знаете про Урал?» Корреспондент обратился за пояснениями к творческому объединению «АМиК», которое занимается производством КВН. Ответ ожидается. Подобный подход к формированию итогового выпуска применяют не впервые. Так, в 2022 году эфир «Первого канала» не попала насмешка над телеведущим Владимиром Соловьевым, публично критиковавшим Екатеринбург. И выход участника «Сборной Снежногорска» в костюме среднего пальца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из эфирной версии «Встречи выпускников КВН», которую снимали в Екатеринбурге летом 2024 года и в минувшие выходные показали по «Первому каналу», вырезали сразу несколько сцен. Внутреннюю цензуру не прошли, в частности, шутки про несостоявшийся отъезд свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Москву, некоторые особенности правления президента Владимира Путина, протесты в сквере у Театра драмы и запреты от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. На это обратило внимание URA.RU. Больше остальных «пострадала» белорусская команда «Доктор Хаусс». Свое выступление она начинала со слов: «Главное, что мы в России. Чувствуете, какая здесь атмосфера демократии ЦАРит?»; «А чего белорусам бояться шутить про Путина? Вассал моего вассала — не мой вассал». Вероятное повышение Куйвашева в результате кадровых перестановок на федеральном уровне весь свердловский истеблишмент обсуждал в начале лета. Ни один из прогнозов не сбылся, губернатор продолжил работу в своем текущем статусе. «Вот мы заметили, что в результате ротации [в федеральной власти] вы остались на месте. Накосячили где-то? Или это поощрение у вас такое?» — поинтересовались тогда комики. Губернатор смеялся вместе со всеми. Не попала в эфир эта шутка из-за того, что несмешная, или по какой-то другой причине, неизвестно. При этом все шутки над мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и о транспортных проблемах города (отсутствие метро, пробки, давки) остались. Корректировке подверглось и выступление «Сборной Пермского края». Комики много шутили о городе, но в эфир не прошла миниатюра с упоминанием сорвавшегося в 2019-м году в результате несанкционированных протестов строительства храма в сквере у драмтеатра. Участник команды Игорь Караваев говорил, что опоздал на съемку потому, что в Екатеринбурге пробка образуется даже в автобусе, а день назад вовремя добраться до места ему помешала полиция. «Вчера меня менты забрали, я в сквере пил. Спасибо, екатеринбуржцы… А то бы в храме пил», — сказал КВНщик. Авторы программы не стали полностью включать в итоговый выпуск и насмешку над Мизулиной, которая впервые сидела в жюри. КВНщик начал шутить со сцены, что глава лиги в детстве была отличницей, а он — рэпером. Во время СТЭМа «Сборная Пермского края» выступала вместе с телеведущей Анфисой Чеховой. Из этого номера, в котором муж загадал на день рождения красотку вместо жены, пропала шутка из уст Чеховой. «Мне так нравится, как ты издеваешься над своей женщиной. Ты настоящий мужчина», — сказала она на съемках. Команде «Русская дорога» из Армавира повезло куда больше. Из всего выпуска вырезали только ее шутку про коррупционера-министра экологии, накаченные губы участника «Уральских пельменей» Романа Постовалова и ныне покойного ведущего Александра Маслякова. «Валдис, скажи, что это все шутка и дальше „Высшую лигу“ будет Александр Васильевич [Масляков] вести», — сказал на совместном выступлении Постовалов. Вырезанными оказались и некоторые вопросы из разминки со зрителями. Например, участников спрашивали: «Екатеринбург называют городом бесов или храбрых?»; «Если видишь в небе тучи, значит тут Урал могучий. Если видишь в небе солнце, значит скоро будут тучи, потому что тут Урал могучий. А что вы знаете про Урал?» Корреспондент обратился за пояснениями к творческому объединению «АМиК», которое занимается производством КВН. Ответ ожидается. Подобный подход к формированию итогового выпуска применяют не впервые. Так, в 2022 году эфир «Первого канала» не попала насмешка над телеведущим Владимиром Соловьевым, публично критиковавшим Екатеринбург. И выход участника «Сборной Снежногорска» в костюме среднего пальца.