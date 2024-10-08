В Тольятти следствие рассматривает версию причастности 13-летней девочки к убийству двух малолетних сестер. Тела детей были найдены с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Тела двух маленьких девочек в возрасте два и пять лет со множественными ножевыми ранениями обнаружили в Тольятти... В убийстве детей подозревается их 13-летняя сводная сестра. С ней работают следователи, но задержать девочку не могут — она по возрасту не может быть субъектом уголовного преступления», — подчеркивают авторы канала.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, описанного в п.п. «а», «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Проводится осмотр места преступления, ход расследования и результаты находятся на контроле у руководства регионального следственного управления ведомства.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Самарской области. Ответ ожидается.
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