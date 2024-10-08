08 октября 2024

112: в Тольятти заподозрили девочку в убийстве младших сестер двух и пяти лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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СК возбудил уголовное дело по факту происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия Фото:

В Тольятти следствие рассматривает версию причастности 13-летней девочки к убийству двух малолетних сестер. Тела детей были найдены с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Тела двух маленьких девочек в возрасте два и пять лет со множественными ножевыми ранениями обнаружили в Тольятти... В убийстве детей подозревается их 13-летняя сводная сестра. С ней работают следователи, но задержать девочку не могут — она по возрасту не может быть субъектом уголовного преступления», — подчеркивают авторы канала.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, описанного в п.п. «а», «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Проводится осмотр места преступления, ход расследования и результаты находятся на контроле у руководства регионального следственного управления ведомства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Самарской области. Ответ ожидается.

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В Тольятти следствие рассматривает версию причастности 13-летней девочки к убийству двух малолетних сестер. Тела детей были найдены с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Тела двух маленьких девочек в возрасте два и пять лет со множественными ножевыми ранениями обнаружили в Тольятти... В убийстве детей подозревается их 13-летняя сводная сестра. С ней работают следователи, но задержать девочку не могут — она по возрасту не может быть субъектом уголовного преступления», — подчеркивают авторы канала. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, описанного в п.п. «а», «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Проводится осмотр места преступления, ход расследования и результаты находятся на контроле у руководства регионального следственного управления ведомства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Самарской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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