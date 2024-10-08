08 октября 2024

Арменка из «Реальных пацанов» победил в борьбе с мэром пермского города

Армен Бежанян из сериала «Реальные пацаны» стал вице-спикером в Осе
© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Бежанян получил контроль над осинской думой
Армен Бежанян получил контроль над осинской думой Фото:

Спикером думы Осинского округа избран член молодежного парламента региона Константин Нефедов. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах». Нефедова поддерживала оппозиционная группа в местном парламенте, лидером которой является Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

«В Осинском городском округе избран председатель думы. Им стал Константин Нефедов, главный бухгалтер ООО „Бизнес-Лес“», — говорится в сообщении.

Бежанян получил должность заместителя председателя осинской думы. Он делегирован в софет представительных органов Прикамья.

Источник в территории рассказал, что всего на пост спикера было выдвинуто четыре кандидатуры: Иван Сапожников, Армен Бежанян, Константин Нефедов, Алексей Курбанов. Именно Курбанова рекомендовал избрать политсовет «Единой России». Сапожников и Бежанян взяли самоотвод. За Нефедова проголосовали восемь человек. Шесть выступили против, один — воздержался. Курбанов набрал только семь голосов, восемь были против него.

Источник, близкий к краевым властям, отмечает, что сложившаяся ситуация — это следствие затянувшегося конфликта местных элит. «Подобная нестабильность точно отразится на реализации проектов в территории», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что вокруг Бежаняна в Осе сплотилась несколько депутатов, оппозиционно настроенных по отношению к главе Алексею Григорьеву. Две недели назад эта группа уже избирала спикером Нефедова, но юридической силы решение не имело. Переговоры с осинскими элитами вел замглавы администрации губернатора Константин Лызов.

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Спикером думы Осинского округа избран член молодежного парламента региона Константин Нефедов. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах». Нефедова поддерживала оппозиционная группа в местном парламенте, лидером которой является Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны». «В Осинском городском округе избран председатель думы. Им стал Константин Нефедов, главный бухгалтер ООО „Бизнес-Лес“», — говорится в сообщении. Бежанян получил должность заместителя председателя осинской думы. Он делегирован в софет представительных органов Прикамья. Источник в территории рассказал, что всего на пост спикера было выдвинуто четыре кандидатуры: Иван Сапожников, Армен Бежанян, Константин Нефедов, Алексей Курбанов. Именно Курбанова рекомендовал избрать политсовет «Единой России». Сапожников и Бежанян взяли самоотвод. За Нефедова проголосовали восемь человек. Шесть выступили против, один — воздержался. Курбанов набрал только семь голосов, восемь были против него. Источник, близкий к краевым властям, отмечает, что сложившаяся ситуация — это следствие затянувшегося конфликта местных элит. «Подобная нестабильность точно отразится на реализации проектов в территории», — отметил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что вокруг Бежаняна в Осе сплотилась несколько депутатов, оппозиционно настроенных по отношению к главе Алексею Григорьеву. Две недели назад эта группа уже избирала спикером Нефедова, но юридической силы решение не имело. Переговоры с осинскими элитами вел замглавы администрации губернатора Константин Лызов.
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